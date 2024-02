Drammatico scontro tra furgone e camion: morto sul posto un uomo di 67 anni

Una uomo ha perso la vita ed un'altra persona è stata ricoverata in gravi condizioni, in seguito ad un drammatico incidente stradale che si è consumato sulle strade veronesi nel pomeriggio di giovedì.

Stando a quanto appreso fino ad ora, intorno alle ore 15, un furgone ed un mezzo pesante si sarebbero scontrati lungo la Strada Regionale 249, nel Comune di Valeggio sul Mincio, con una dinamica al vaglio dei carabinieri della stazione locale.

In soccorso delle persone coinvolte si sono diretti sul posto i vigili del fuoco di Verona, con due mezzi, e il personale del 118, con elicottero ed ambulanza. Interventi che però non sono bastati a salvare la vita del 67enne della provincia di Mantova che si trovava alla guida del furgone. Inoltre, il personale sanitario informa che un'altra persona è stata ricoverata in codice rosso.