Scontro frontale tra due auto a Veronella: intervento dei vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, sabato 30 dicembre, intorno alle ore 15, i vigili del fuoco di Caldiero fanno sapere di essere intervenuti a Veronella, in via Fiume, per uno scontro frontale tra due autovetture.

Giunti sul posto con un mezzo e cinque operatori, i vigili del fuoco spiegano di aver lavorato con divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre dalle lamiere il conducente di una delle due vetture coinvolte che era rimasto incastrato.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un' ora. Sul posto sono intervenuti per svolgere i rilievi del sinistro anche i carabinieri di Legnago.