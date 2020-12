Drammatico scontro fra auto: morto un uomo e un ferito in ospedale

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel Veronese nel primissimo pomeriggio di giovedì.

Stando alle prime informazioni giunte, due auto si sono scontrate frontalmente in via Zerpa a Belfiore, intorno alle 13.30, con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale. Un ottantenne residente in paese è rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento congiunto dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero e del personale del 118, giunto con ambulanza ed elicottero, per estrarlo all'auto: le operazioni di soccorso sono proseguite in equipe per diverso tempo, ma tutti i tentativi si sono rivelati vani e per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Il conducente dell'altro veicolo, un uomo di 48 anni, è stato invece trasportato al vicino ospedale di San Bonifacio per controlli sanitari.