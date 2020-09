Roulotte si sgancia dal camper e travolge due studenti a bordo strada

Due giovani sono stati trasportati all'ospedale San Bortolo di Vicenza nel primo pomeriggio di lunedì, dopo un incidente avvenuto nella zona di Gambellara che ha visto coinvolto il mezzo di un classe 1956 orginario di Roncà e residente ad Albaredo d'Adige..

L'incidente

Stando a quanto appurato dai colleghi di VicenzaToday, non erano ancora scattate le ore 14 quando due studenti di 15 e 17 anni, sono scesi alla fermata situata lungo la Strada Provinciale 22 "Calderina", di rientro dal primo giorno di scuola. I due si sarebbero messi a camminare sul ciglio della strada in direzione di casa, mentre in senso contrario arrivava un camper con una roulotte al traino guidato dal 64enne veronese. Ad un certo punto, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Arzignano intervenuti sul posto, la roulotte si è staccata dal gancio traino ed ha invaso la corsia opposta, finendo con il travolgere i due studenti.

Soccorsi e accertamenti

Scattato l'allarme, oltre ai vigili del fuoco, in soccorso dei due giovani si sono precipitati gli uomini del 118 con elicottero e ambulanza. Il più giovane è stato condotto in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso, in quanto perdeva sangue da un orecchio, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale Cazzavillan di Arzignano in condizioni di media gravità: fortunatamente nessuno dei due risulterebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo i militari hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti del caso, dai quali sarebbe emerso roulotte e camper non erano in regola con la revisione ed è dunque scattato il sequestro.