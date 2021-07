Tamponamento mortale in Transpolesana nella coda creata da un ribaltamento

Non sono collegati direttamente i due incidenti stradali avvenuti ieri, 12 luglio, sulla Transpolesana, ma se non ci fosse stato il primo probabilmente non ci sarebbe stato neanche il secondo. Non c'è connessione diretta perché non ci sono veicoli coinvolti in entrambi i sinistri, però il secondo incidente, quello più grave, è avvenuto nella coda che si era creata a causa del primo.

Il secondo incidente è quello più grave perché mortale. Nel tamponamento tra un furgone ed il rimorchio di un camion, ha perso la vita Pietro Parisato, un artigiano di 69 anni che viveva a Spinimbecco di Villa Bartolomea. L'uomo era alla guida del furgone che procedeva in direzione sud sulla Strada Statale 434. Lo scontro con il mezzo pesante è avvenuto poco dopo le 13, vicino all'uscita di San Pietro di Legnago e le cause sono al vaglio dei carabinieri legnaghesi del nucleo operativo e radiomobile. Pietro Parisato potrebbe essersi distratto o potrebbe aver avuto un malore, ma pare che non abbia rallentato alla vista del camion bloccato nel traffico insieme agli altri veicoli. L'urto con il rimorchio è stato quindi fortissimo ed ha praticamente distrutto tutta la parte anteriore del furgone del 69enne.

I vigili del fuoco di Caldiero e Legnago hanno estratto il corpo di Pietro Parisato e l'elicottero del 118 era pronto a trasportare l'artigiano all'ospedale. L'uomo, però, non respirava già più ed i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. A chiamare i soccorritori era stato il camionista che aveva avvertito l'impatto, era sceso dal suo mezzo e si era subito reso conto di quanto successo. Sono stati, infine, i pompieri a disincastrare il furgone dal rimorchio, mediante l'utilizzo di cesoie.

L'incidente in cui è morto Parisato ha complicato ulteriormente la viabilità sulla Transpolesana nel primo pomeriggio di ieri. Il traffico in direzione Rovigo era infatti bloccato già dalle 12.30, più o meno dall'uscita di Vangadizza, per il ribaltamento di un'auto. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli e pare sia stato provocato da uno sbandamento. Alla guida dell'auto c'era un 27enne ferrarese che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo del mezzo, concludendo la sua corsa a testa in giù. Il ragazzo è uscito dall'auto cappottata grazie all'aiuto di un altro automobilista, ma ha riportato lesioni gravi, tanto da rendere necessario un trasporto urgente all'ospedale di Borgo Trento attraverso l'elicottero del 118.