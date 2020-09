Esce di strada, scende dall'auto e viene investito: 32enne in ospedale

Un uomo di 32 anni è stato ricoverato questa notte in codice rosso all'ospedale veronese di Borgo Trento dopo essere stato investito. L'incidente è avvenuto ieri, 23 settembre, poco dopo le 23.30 a Cerea, in Via Cà Bianca, ed in realtà è un doppio incidente. Infatti, il 32enne era alla guida della sua auto, quando è uscito di strada autonomamente. Sceso dal mezzo, l'uomo è stato investito da un altro veicolo che percorreva in quel momento la strada.

I soccorritori del 118 sono giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Insieme a loro, gli agenti della polizia stradale.