Morto il pedone investito da un'auto a Villafontana sabato sera

I soccorritori del Suem 118 riferiscono di essere intervenuti nella serata di ieri, sabato 26 novembre, a Bovolone per soccorrere una persona gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto. In base a quanto si apprende, l'episodio sarebbe avvenuto poco prima delle ore 19 in via Villafontana nell'omonima frazione del Comune veronese.

Il pedone coinvolto nell'investimento è stato prontamente soccorso dal personale del Suem, i cui operatori sono giunti sul posto con un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. L'uomo, un anziano signore di 86 anni residente ad Oppeano le cui iniziali sono A. M., è stato poi preso in carico per essere accompagnato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.

In base a quanto viene riportato dal quotidiano L'Arena, tuttavia, per l'ottantaseienne i traumi e le ferite riportate sarebbero purtroppo risultati fatali e, durante il trasporto in ambulanza, avrebbe così perso la vita.