Si scontra con un trattore, motociclista portato in ospedale in codice rosso

Nello scontro con un trattore, un motociclista ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento a Verona.

L'impatto tra i due veicoli si è verificato poco dopo le 18 di questo pomeriggio, 3 settembre, all'incrocio tra Via Casella e Via Quaiara, a Sona. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso sul posto dai sanitari del 118, arrivati con ambulanza e auto medica, e poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Verona con l'elicottero.