Cade in curva e lo investe un'altra moto: 41enne morto sulla Caprino-Spiazzi

Ancora una volta la Caprino-Spiazzi è stata teatro di un drammatico incidente stradale, che domenica è costato la vita ad un 41enne originario di Caprino Veronese residente a Sant'Ambrogio di Valpolicella, Mirko Cacciatore, mentre un altro uomo è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave.

Erano da poco passate le ore 15 e Cacciatore stava risalendo la Sp 8 in sella alla propria moto, un'Aprilia Tuono, quando ne avrebbe perso il controllo all'altezza del chilometro "14", mentre percorreva una curva verso destra. Finito a terra, il centauro sarebbe scivolato sull'asfalto fino ad invadere la corsia opposta, dove in quel momento scendeva da Spiazzi un motociclista di 59 anni della zona di Reggio Emilia, a bordo di una Honda Crosstourer, che non ha potuto evitare il corpo. Anche il centauro emiliano è finito così a terra, riportando alcune ferite ed escoriazioni, mentre sarebbero apparse subito molto gravi le condizioni del veronese.

Lanciato l'allarme da alcuni testimoni, sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con un'ambulanza ed un elicottero. La Provinciale è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, che purtroppo alla fine si sono rivelate vane: l'uomo infatti è morto sul posto, senza che il personale medico potesse fare nulla, mentre il 59enne è stato elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento.

Sul posto sono arrivate anche due pattuglie della Polizia Stradale, una da Verona e una da Bardolino, per svolgere gli accertamenti utili a risalire alle cause del drammatico episodio.

