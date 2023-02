Fatale scontro frontale in moto: la vittima undici anni fa aveva perso il figlio sempre per un incidente

Un dramma che si consuma e un altro che riaffiora dal passato. La morte del 59enne Maurizio Chiossi, deceduto nell'incidente di giovedì sera a Cerea, sembra tenersi attraverso un filo sottile del destino con quella del figlio Alessandro, avvenuta poco più di undici anni fa, esattamente il 23 dicembre del 2011. Sul suo profilo Facebook papà Maurizio teneva pubblicata come immagine di copertina proprio la foto del figlio Alessandro, a fianco del cui volto, sereno, si legge tuttora la dedica: «Alessandro Chiossi nel cuore».

Oggi che anche papà Maurizio Chiossi non c'è più, a causa del fatale incidente stradale avvenuto in via Isorella, quando la sua moto si è scontrata frontalmente con una vettura, in molti sui social, tra amici e suoi conoscenti, hanno ricordato anche la precedente drammatica morte del figlio diciottenne, avvenuta a Vallese di Oppeano, sempre a causa di un incidente stradale.

Tanta la commozione che in queste ore viene espressa sui social attraverso messaggi di cordoglio e dolore: «Ciao Maurizio, ora sei tra le nuvole più leggere assieme al tuo grande amore. Alex il tuo papà ora è lì con te, per sempre uniti. Che la terra ti sia lieve». O ancora: «Lo nominavi ogni giorno e ora hai raggiunto il tuo adorato Ale. Ti ricorderemo come una persona educata e umile. Ciao Mauri». Maurizio aveva 59 anni ed era originario di Ferrara, ma residente da tempo a Bovolone.