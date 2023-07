Morta a 16 anni travolta da un'auto dopo essere stata sbalzata dallo scooter

Ha i contorni di una tragica fatalità il drammatico incidente stradale avvenuto nella zona di Cason, a Rivoli Veronese, nel pomeriggio di sabato. Un episodio reso ancor più tragico dal fatto che la vittima è una ragazza di soli 16 anni, Noemi Lonardi, che viaggiava in qualità di passeggera sullo scooter condotto dal fratello di 18 anni.

I due giovani erano insieme ad un gruppo di amici, tutti muniti di moto e motori per trascorrere una giornata al lago partendi da San Pietro in Cariano, dove abitavano, ma giunti in localià Cason si è consumato l'incidente fatale, intorno alle ore 17, quando il Beverly del 18enne avrebbe tamponato la moto da cross di un amico. L'impatto sarebbe avvenuto a velocità moderata e non si sarebbe rivelato particolarmente violento, ma sufficiente a disarcionare la 16enne che viaggiava come passeggera e a proiettarla nella corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva un'auto: nulla avrebbe potuto fare il conducente per evitare che il veicolo tavolgesse la giovane. Nella violenza dell'urto, Noemi ha perso la vita sul colpo, mentre il fratello è stato soccorso dal personale del 118 e condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

L'esatta ricostruzione è al vaglio della polizia stradale, i cui agenti sono intervenuti sul posto: i mezzi sono stati posti sotto sequestro e gli accertamenti proseguono.