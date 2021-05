Si ribalta un'auto a Lazise: morta una persona, due i feriti portati in ospedale

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 15 maggio, nel Comune veronese di Lazise. Stando alle prime informazioni disponibili, un'automobile con a bordo tre persone, si sarebbe ribaltata, per cause in corso d'accertamento, mentre percorreva la strada Gardesana.

In base a quanto si apprende, dei tre individui coinvolti nell'incidente, uno è morto sul posto e gli altri due sono invece rimasti feriti in modo grave. Ad intervenire dal distaccamento di Bardolino sono stati anche i vigili del fuoco che si sono portati sul luogo dell'incidente con una squadra per la presenza di persone rimaste incastrare nel veicolo coinvolto, oltre che per la messa in sicurezza dell'area.

I soccorritori intervenuti hanno quindi portato d'urgenza i feriti presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Sul posto presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi del caso per appurare le cause dell'incidente.