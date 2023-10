Scontro frontale tra auto al Chievo, due feriti: 27enne portato d'urgenza in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Verona. Due le persone rimaste ferite, di cui una in modo grave.

Stando a quanto appreso, due auto si sarebbero scontrate frontalmente intorno alle ore 3 in via Aeroporto Angelo Berardi, al Chievo, per cause al vaglio della polizia locale scaligera. Protagoniste dell'incidente un'Audi A1 e un'Audi A5, condotte rispettivamente da un 27enne e da un 20enne: ad avere la peggio è stato il primo guidatore, il quale è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, arrivato sul posto con due ambulanze ed un'automedica, che lo ha condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, dopo averlo rianimato sul posto. Meno gravi le conseguenze del secondo conducente, che è stato a sua volta portato al Polo Confortini, ma in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i due veicoli, mentre per entrambi i guidatori sono stati disposti gli accertamenti utili a verificare le condizioni psico-fisiche al volante.