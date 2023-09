Tamponamento tra cinque auto, sei feriti portati in ospedale in codice giallo

Non c'è nessun ferito grave, ma in sei sono finiti in ospedale per la collisione tra cinque auto avvenuta questo pomeriggio, 16 settembre.

Erano quasi le 17, quando un tamponamento a catena tra cinque auto si è verificato in Via Borgo Bello a Villafranca, lungo la Strada Statale 62. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi sul posto. Mentre due ambulanze del 118 hanno soccorso i sei che sono rimasti feriti nello scontro e li hanno portati in codice giallo negli ospedali di Villafranca, Negrar di Valpolicella e Peschiera del Garda.