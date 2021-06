Ciclista caduto a Verona, forse coinvolta un'auto. Si cercano testimoni

L'incidente è avvenuto domenica scorsa in Via Turbina e dalle prime indagini della polizia locale la vettura coinvolta potrebbe essere una Land Rover Defender color crema oppure una Citroen Picasso bianca

Domenica scorsa, 30 maggio, un ciclista di 26 anni è caduto in Via Turbina, a Verona. Il giovane è stato aiutato da un passante che, vedendolo a terra, si è fermato ed ha chiamato l'ambulanza. Ambulanza che poi ha portato il 26enne in ospedale.

A causare quella caduta potrebbe essere stata un'auto. A sospettarlo sono gli agenti della polizia locale di Verona, i quali invitano eventuali testimoni a farsi avanti perché ogni informazione potrebbe essere utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. Dalle prime indagini, l'auto coinvolta potrebbe essere una Land Rover Defender color crema oppure una Citroen Picasso bianca. A bordo, probabilmente, una signora anziana che si sarebbe fermata qualche istante ma, dopo aver scambiato poche parole con il ferito, si sarebbe allontanata, forse ritenendosi non coinvolta nel sinistro.

Dalle ricerche effettuate dagli agenti nei giorni successivi, sembra che intorno alle 19 il ciclista stesse percorrendo Via Aeroporto Berardi in direzione centro. L'auto probabilmente coinvolta nel sinistro si sarebbe immessa da Via Bionde, non rispettando la precedenza. Ma la polizia locale ritiene necessario approfondire la posizione dell'automobilista e pertanto invita chiunque avesse informazioni a contattare il nucleo infortunistica stradale della polizia locale di Verona.