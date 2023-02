Lunghe le code registrate in autostrada a causa del ribaltamento. I veicoli sono rimasti incolonnati anche per 5 chilometri.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 12, sulla carreggiata in direzione Sud, tra l'allacciamento con la A4 ed il casello di Nogarole Rocca. Ad indagare sull'incidente sono gli agenti della polizia stradale, mentre il ferito è stato soccorso da due ambulanze del 118. Il personale sanitario, dopo le prime cure, ha caricato il 47enne su un'ambulanza e lo ha portato all'ospedale di Borgo Trento, dove l'uomo è stato ricoverato in codice rosso.

Incidente avvenuto sulla carreggiata in direzione Sud, tra l'allacciamento con la A4 ed il casello di Nogarole Rocca

Camionista 47enne in codice rosso per uno scontro tra mezzi pesanti in A22