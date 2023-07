Investito da un'auto mentre è in bici: 19enne ricoverato in ospedale

Un giovane classe 2004 è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto nella Bassa veronese nelle prime ore di mercoledì.

Il tutto si è verificato in via Della Valle, nel Comune di Legnago, intorno alle ore 7.25. Il 19enne, residente nel medesimo Comune, si trovava in sella alla propria bici e viaggiava in direzione di Torretta, quando è entrato in collisione con un'auto condotta da una donna di 61 anni residente in provincia di Rovigo, con una dinamica al vaglio della polizia locale del posto.

Il giovane è stato proiettato sull'asfalto e in suo soccorso sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118: una ricevute le prime cure, il 19enne è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato. Nessuna conseguenza invece per la guidatrice.