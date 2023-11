Auto urta il ciclista, che finisce a terra, e si allontana senza soccorrerlo

Un ciclista di Riva del Garda sarebbe stato urtato da un'auto mentre si trovava nel territorio di Malcesine, la quale si sarebbe poi allontanata nonostante l'uomo fosse finito a terra.

Secondo quanto appreso dai colleghi di TrentoToday, il tutto si sarebbe verificato il 25 novembre lungo la Gardesana Orientale. In quel frangente l'uomo stava pedalando insieme ad alcuni amici in direzione del centro di Malcesine, quando un'auto in sorpasso gli avrebbe toccato la leva del freno con lo specchietto sinistro, dopo aver sfiorato gli altri due ciclisti che stavano procedendo in fila indiana.

Il veicolo avrebbe poi proseguito la propria marcia in direzione di Torbole, mentre il ciclista finito a terra è stato condotto all'ospedale di Rovereto per gli accertamenti del caso. Sulla vicenda sta facendo luce la polizia locale.