Auto con a bordo una famiglia finisce fuori strada: 5 feriti, ma fortunatamente nessuna vittima

È una famiglia residente a Cologna Veneta la sfortunata protagonista del pauroso incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel Padovano, che fortunatamente non ha visto vittime.

La famiglia composta da cinque elementi (madre, padre e tre figli minorenni) stava verosimilmente facendo ritorno a casa a bordo di una Nissan Qashqai, ma mentre percorrevano la strada Monselice mare nel comune di Pozzonovo, poco dopo la mezzanotte, l'auto sarebbe finita fuoristrada autonomamente, terminando la sua corsa nel campo adiacente.

Un impatto violento, che solo per fortuna non avrebbe avuto conseguenza peggiori: il veicolo è finito ruote all'aria, con gli occupanti bloccati al suo interno che chiedevano aiuto. Lanciato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Este, quattro ambulanze del 118 e i carabinieri, che hanno dato i via alle operazioni. Pompieri e personale sanitario hanno collaborato per liberare la famiglia dalle lamiere e fornire loro le prime cure, prima di trasferirli all'ospedale di Schiavonia: fortunatamente le condizioni sia dei genitori, sia dei figli, non si sono rivelate gravi.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro: alla base dell'incidente potrebbe essere un colpo di sonno o forse una distrazione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate attorno alle 2,30 con la rimozione dell’auto da parte del carro attrezzi.