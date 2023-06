Malore alla guida, 80enne in codice rosso dopo lo scontro con un camion

Lo scontro tra un'auto e un tir, quello tra due auto ed la caduta autonoma da un monopattino. Altri tre incidenti gravi sono stati rilevati questo pomeriggio, 15 giugno, dalla polizia locale di Verona, che da inizio anno ha già contato 720 sinistri in città.

L'impatto che ha avuto le conseguenze più gravi è stato quello delle 15 in Via Valpantena. È infatti ricoverato in codice rosso al Polo Confortini l'80enne che ha perso il controllo della sua Honda Jazz, andando a schiantarsi contro un autoarticolato proveniente dal senso opposto. Sul posto, sono intervenuto il Suem 118 e i vigili del fuoco oltre alla polizia locale con il reparto motorizzato. Gli agenti hanno dovuto chiudere la strada per poter effettuare i rilievi. E dai primi accertamenti, pare che l'80enne abbia avuto un malore mentre si trovava al volante. Il conducente del camion, un 50enne serbo, non ha riportato ferite ed ha subito soccorso l'automobilista.

L'altro scontro si è verificato tra una Fiat Panda e una Audi A3 all'incrocio tra Viale dell'Industria e Via Bruno Poggiani.

Mentre in Via Torbido, per una caduta autonoma, un monopattinista è stato trasportato in ospedale.