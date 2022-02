Quattro feriti, di cui uno grave, nel ribaltamento di un'auto in A22

Nel ribaltamento di un'auto, in quattro sono rimasti feriti nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio, sull'autostrada A22. L'incidente è avvenuto intorno alle 15, tra il casello di Nogarole Rocca e l'allacciamento con l'autostrada A4. Due ambulanze e l'elicottero del 118 hanno portato sul posto il personale che ha prestato soccorso ai feriti, trasportati poi negli ospedali di Villafranca e Borgo Trento. Dei quattro, tre sono stati ricoverati in codice giallo ed il più grave in codice rosso.

Alle operazioni di soccorso hanno dato supporto anche i vigili del fuoco e sull'incidente indagano gli agenti della polizia stradale.