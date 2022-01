Furgone in fiamme in tangenziale: pompieri al lavoro e lunghe code

Lunghe code sono state segnalate in tangenziale nella mattinata di lunedì, tra Verona Nord e l'aeroporto Catullo, a causa dell'incendio di un furgone.

Due squadre dei vigili del fuoco si sono dirette sul posto intorno alle 8.45, per domare le fiamme che hanno avvolto il veicolo in prossimità del sottopasso autostradale.

Alle 9.30 le operazioni stavano volgendo al termine, ma nel frattempo lunghe code di veicoli si sono inevitabilmente formate in direzione dello scalo aeroportuale.