Una centrale dello spaccio di droga in un ex residence di Verona: tre persone in manette

All’alba di giovedi, nel quartiere Sacra Famiglia a Verona, tre cittadini tunisini soono stati tratti in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della questura con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto sarebbero stati trovati in possesso di circa mezzo chilo di droga tra eroina, cocaina e hashish.

L'attività, spiegano dagli uffici di lungadige Galtarossa, è partita nell’ambito di un’indagine incentrata sul reato di invasione di edifici, dopodiché si è sviluppata con l’esecuzione di un decreto di perquisizione locale e sequestro di tre appartamenti nell’ex residence "Manager’s" di via Mercurio.

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell'edificio avrebbero subito rinvenuto circa 45 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina ed eroina, oltre ad un bilancino di precisione, in presenza di un 33enne di origine tunisina.

Nel frattempo l'operazione è proseguita presso l'abitazione situata al piano superiore dove, solo in seguito a ripetute intimazioni, due uomini si sono mostrati agli agenti: si trattava di due individui anch'essi di origine tunisina, pregiudicati per reati specifici ed irregolari sul territorio nazionale. In quel momento il personale delle forze dell'ordine è stato raggiunto dai colleghi che, mentre eseguivano la prima perquisizione, avevano notato una busta caduta sul balcone dell’appartamento di sotto, la quale presumibilmente era stata lanciata proprio da lì. Al suo interno, gli uomini della Squadra Mobile hanno rinvenuto un quantitativo complessivo di circa 405 grammi di droga tra hashish, cocaina ed eroina, il tutto suddiviso in vari involucri, ed un rotolo di banconote per circa mille euro chiuse nel cellophane trasparente, oltre ad un bilancino di precisione.

Per tutti e tre sono dunque scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è poi conclusa con la denuncia di due cittadini tunisini, entrambi irregolari sul territorio nazionale, in quanto occupanti abusivamente un altro appartamento all’interno dello stesso stabile.