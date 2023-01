Eletto il 493° Papà del Gnoco: "Fumo" si impone su "Balota" per circa 300 voti

Ermes "Fumo" Marchiotto è stato votato come il prossimo Sire del carnevale veronese. Le urne sono state chiuse alle ore 13 di domenica, dopodiché c'è stato lo spoglio e la proclamazione

Dopo l'inaugurazione avvenuta sabato del Museo del Carnevale di Verona - Luigi D'Agostino “Ginetto”, domenica si è svolta l'elezione del 493° Papà del Gnoco, che vedeva a confronto Ermes "Fumo" Marchiotto e Fabio "Balota" Prando.

Dopo la prova del vestito e le arringhe dei giorni scorsi, i due candidati si sono dunque sfidati alle urne, dove ad avere la meglio è stato Marchiotto con 2010 voti, mentre Prando si è fermato a 1714.

Quasi quattro mila dunque le persone che si sono recate nella sede del Comitato del Bacanal per esprimere la propria preferenza. I seggi hanno chiuso alle 13, dopodiché è partito lo spoglio, mentre in piazza San Zeno non è mancata la tradizionale distribuzione di piatti di gnocchi.