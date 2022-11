Assalti ai bancomat del Nord Italia e un milione di euro di bottino: due arresti

Ritenuti responsabili di diversi assalti agli sportelli automatici degli istituti bancari del Nord Italia avvenuti tra marzo 2019 e gennaio 2021, anche nel Veronese, due uomini sono stati arrestati all'alba di sabatto dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Udine, nelle province di Padova e Treviso.

Per gli assalti ai bancomat era stata usata la tecnica della "marmotta", che prevede l'inserimento di un ordigno esplosivo nella fessura da cui escono le banconote, con lo scopo di far saltare il dispositivo e permettere ai criminali di mettere le mani sul denaro.

Come spiegano i colleghi di UdineToday, sarebbero 21 i colpi compiuti in poco meno di due anni ai danni di bancomat delle province di Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Monza Brianza, Mantova, Milano, Forlì Cesena, Pordenone, Reggio Emilia, Udine e Verona. In tutto sarebbero stati sottratti soldi per un totale di circa un milione di euro.

Le indagini condotte dall'Arma hanno riguardato in vasto territorio del Nord e Centro Italia, permettendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due uomini, due cittadini italiani, di 48 e 45 anni, uno residente in provincia di Padova e uno residente in provincia di Treviso. Con il supporto dei colleghi dei reparti territoriali competenti, i militari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Udine.

Tra i reati contestati con il provvedimento odierno figurano la fabbricazione e il porto illegale di esplosivi in pubblico, la ricettazione, la rapina aggravata, nonché il furto di tre automobili che sarebbero poi state utilizzate dagli arrestati per compiere gli assalti ai bancomat. Nel corso delle indagini, inoltre, sono stati recuperati oltre 60 mila euro, parte della somma sotratta grazie agli assalti, i quali sarebbero stati nascosti in una sorta di discarica abusiva.