Inaugurato il nuovo ufficio postale del quartiere Santa Lucia

Situato in via Ghetto 20, ha alzato giovedì le serrande: la sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35

Sono state inaugurate giovedì le nuove Poste del quartiere Santa Lucia, a Verona, in via Ghetto 20.

Nel nuovo ufficio postale sono stati utilizzati sportelli di tipo aperto, adatti a favorire la comunicazione tra il cliente e l’operatore, fruibili da parti di clienti diversamente abili e atti a soddisfare i principi dell’ergonomia del posto di lavoro. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere, la totale visibilità dall’esterno con vetrine più ampie e trasparenti e l’ingresso con porta blindata antisfondamento. La sede è priva di barriere architettoniche, è dotata di wi-fi e totem touch screen per la prenotazione del turno tramite app ufficio postale e pc.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 in area self dedicata, il nuovo atm Postamat di ultima generazione che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

La nuova sede di via Ghetto 20 a Verona soddisfa, in un ambiente più confortevole, tutte le richieste di servizi postali e finanziari. Dispone inoltre di 2 sale consulenza dedicate ai servizi finanziari ed assicurativi garantendo in modo continuativo la presenza di un consulente specializzato.

Per l'illuminazione artificiale di tutto l'ufficio sono stati previsti corpi illuminanti a led assolvendo così, oltre ad un migliore benessere visivo, anche ad un risparmio energetico. Obiettivo di Poste Italiane è, infatti, il raggiungimento entro il 2030, dell’obiettivo di "zero emissioni nette di anidride carbonica" come previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità, declinata in otto pilastri tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12:35.