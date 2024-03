Gardaland, la nuova attrazione sarà una "Drop & Twist Tower" alta 25 metri

A Gardaland cresce l’attesa per la nuova attrazione per famiglie e ragazzi amanti del brivido e dell’avventura. La novità 2024 inizia, infatti, a prendere sempre più forma con l’avvicinarsi della sua inaugurazione, in programma il prossimo giugno.

In questi giorni, tra le vie di Castelnuovo del Garda in direzione Gardaland Park, non è passata inosservata agli automobilisti una straordinaria motrice americana, seguita da due autoarticolati; a bordo dei tre mezzi un carico speciale: un’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri.

La nuova e scenografica attrazione sarà, infatti, una "Drop & Twist Tower", ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido per grandi e piccoli.

Una volta saliti a bordo, gli ospiti inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare, effetti di luce e, solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Le persone a bordo verranno fatte salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza memorabile e unica prima della discesa finale.

In attesa della riapertura del Resort, fissata per sabato 23 marzo, nel cantiere della nuova attrazione le maestranze impiegate hanno coadiuvato i lavori per l'arrivo della torre al parco e la sua successiva installazione con il montaggio della "gondola", ovvero le 16 sedute sulle quali saliranno i passeggeri, disposte circolarmente attorno ad essa.

I tre pezzi che compongono la nuova Drop & Twist Tower, di circa 22.000 chilogrammi complessivi, sono stati assemblati tra loro in posizione orizzontale e, successivamente, grazie all’aiuto di due gru, sono stati innalzati tramite operazioni di raddrizzamento studiate ad hoc per l’area interessata.

La nuova torre è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti ed effetti della gondola attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione.

L’amministratore delegato di Gardaland, Sabrina de Carvalho, ha commentato: «Non vediamo l’ora di inaugurare questa attrazione destinata a diventare una nuova icona di Gardaland. Grazie alla sua impattante scenografia e agli effetti di luce e suoni, i nostri ospiti verranno coinvolti in un’esperienza memorabile. Non sarà solo un'esperienza di divertimento, ma una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori».

L’operazione logistica che ha permesso di completare l’opera in cantiere prima dell’apertura del parco è stata possibile grazie anche alla collaborazione tra Gardaland e Mesaroli Group, un team di esperti trasportatori, che hanno lavorato insieme, studiando ogni singolo dettaglio, per spostare questa imponente torre dal luogo di costruzione, in provincia di Padova, fino al cuore del parco, per circa 80 chilometri.