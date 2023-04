Gardaland inaugura la stagione 2023 e presenta 5 novità

Gardaland apre ufficialmente i battenti e inaugura la stagione 2023 confermando anche quest’anno la voglia di rinnovarsi per offrire ai propri visitatori esperienze sempre più esclusive e sorprendenti.

Colorati fuochi d’artificio e, per restare in tema, un simbolico “taglio della liana” hanno segnato l’apertura ufficiale della nuova attrazione, Jumanji The Labyrinth, da ora disponibile nel cuore del parco.

Con l'obiettivo di coinvolgere tutta la famiglia con esperienze inedite e momenti di intrattenimento unici, Gardaland ha presentato 5 novità per la stagione.

Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva caratterizzata da una storia emozionante che, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto - raccontano dal parco -. Oltrepassato l’imponente portale d’ingresso, gli avventurieri dovranno affrontare una serie di prove prima di riuscire a salvare Jumanji dall’imminente siccità che ne minaccia l’esistenza: un vortice verde pronto a “risucchiare” gli ospiti ispirato al fascio di luce verde che, nei film della serie, teletrasporta i protagonisti nel mondo di Jumanji, un labirinto di oltre 40 specchi dove gli ospiti saranno assorbiti dal riflesso delle proprie immagini e indotti in percorsi sbagliati, fino ad un imponente labirinto della giungla formato da oltre 2.000 piante vere all’interno del quale si nascondono deviazioni, bivi, vicoli ciechi ed effetti a sorpresa. Arrivati nel cuore del labirinto, i visitatori troveranno di fronte a sé le iconiche statue del film: un giaguaro, una scimmia, un elefante ed un coccodrillo alte 180 cm a fare da protezione alla sacra gemma, per arrivare poi al maestoso Tempio dell’Elefante: unica via di uscita che consente, idealmente, di riportare l’acqua nel regno di Jumanji.

A Gardaland Theatre invece via libera alle emozioni con Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica, che vede il contributo straordinario di Cesara Buonamici, iconico volto del giornalismo televisivo italiano. Gli ospiti, circondati da grandi oblò ed un imponente lucernaio, avranno la sensazione di essere nella sala di osservazione del leggendario vascello Nautilus appartenuto al misterioso e geniale Capitano Nemo, pronti a vivere l’incredibile esperienza di un’esplorazione sottomarina negli abissi oceanici. Punti di forza di Nautilus, saranno la partecipazione dello spettatore all’interno dello show, con inquadrature live che permetteranno di captare le emozioni del momento, ma anche la componente tecnologica capace di amplificare ulteriormente gli effetti a sorpresa e l’impatto emotivo di ogni spettatore.

La Miniland di Legoland Water Park si espande e inaugura l’area Milano Moderna, una ricostruzione in scala 1:20 di 11 grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con circa 400.000 colorati ed iconici mattoncini Lego. Dalla simbolica Torre Velasca, all’iconico Grattacielo Pirelli, dalla colorata Torre Arcobaleno fino Diamantone, il Bosco Verticale, Casa della Memoria l’inconfondibile area commerciale di City Life con le sue tre torri: Isozaki (Allianz), Libeskind (PwC) e Torre Hadid. Non mancano, le recenti costruzioni come la Torre UnipolSai e l’inconfondibile NH Hotel Fiera ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.

Gardaland continua dunque ad investire per rafforzare la propria posizione di destinazione turistica del divertimento a livello europeo e per posizionarsi come top player nell’offerta dell’intrattenimento per famiglie, il parco ha sviluppato infatti esclusivi accordi: «Con oltre 3 milioni di presenze nel Resort nel 2022 abbiamo raggiunto e superato i visitatori prima della pandemia - dichiara l’Amministratore Delegato di Gardaland Sabrina De Carvalho - questo risultato è stato raggiunto anche grazie alla capacità di Gardaland di rinnovarsi: negli ultimi 3 anni abbiamo investito oltre 50 milioni di Euro e collaborato con grandi player del mondo dell’entertainment come Lego e Sony Pictures Entertainment».

Tra le novità, non mancherà l’intrattenimento anche al cinema 4D, dove arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure, uno speciale adattamento dell’intramontabile Mowgli, ispirato a Il libro della giungla di Rudyard Kipling,che permetterà di vivere le avventure nella giungla attraverso coinvolgenti effetti speciali e immagini 3D in alta definizione.

Per i piccolissimi di casa, arriva a Gardaland un nuovo ed imperdibile Meet&Greet: CoComelon Meet&Greet – incontra JJ e balla con lui! JJ, il protagonista della famosa serie musicale CoComelon, ballerà sulle note di alcune delle canzoni più belle della serie e si presterà per scattare una simpatica foto-ricordo con tutti i bambini.

Continuano a pieno ritmo le attività del Gardaland Sea Life Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta.

«Attualmente - osserva l’ad De Carvalho - il 75% dei visitatori nel Parco proviene da tutta Italia ma stanno tornando gradualmente anche i turisti stranieri con una predominanza di ospiti provenienti da Germania, Austria Olanda e Svizzera cui si aggiungono gruppi organizzati provenienti soprattutto da Est Europa e Israele. Molto più alta l’incidenza degli stranieri sui tre hotel del Resort - continua Sabrina De Carvalho - dove i turisti provenienti dall’Estero superano il 40% con provenienza principalmente dai Paesi di lingua tedesca, Austria, Svizzera e Germania, in linea con i visitatori del lago di Garda, seguiti da Israele e Francia».

Le attrattive del Resort, infatti, comprendono anche i tre hotel, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, pronti ad accogliere gli ospiti per prolungare anche di notte la magia del parco, soprattutto in previsione del periodo pasquale, offrendo un’immersione in un mondo suggestivo e incantato per un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Tante le emozionanti situazioni da vivere negli hotel del Resort come le camere tematizzate Jumanji per continuare a vivere l’avventura del film, oppure trascorrere la notte sotto un imponente albero tra divertenti intrecci di piante rampicanti e strabilianti funghi giganti, o trovare un fresco rifugio in un igloo immaginando di essere al Polo Nord faccia a faccia con bellissimi orsi polari. Con un’offerta di 475 stanze, di cui 264 completamente tematizzate, Gardaland Resort detiene il primato come unico polo italiano negli hotel tematizzati.

«L’obiettivo per la stagione è aumentare soprattutto il mercato estero, oltre a rafforzare la mission di Gardaland proponendo esperienze uniche ai nostri visitatori», conclude l’ad De Carvalho.