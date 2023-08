Gli auguri di ferragosto del questore di Verona agli agenti della polizia: «Siate orgogliosi del servizio che prestiamo tutti i giorni»

Il questore di Verona Roberto Massucci è intervenuto nella giornata odierna, martedì 15 agosto, per rivolgere un pensiero di auguri agli agenti della polizia di Stato.

Nel corso di un breve filmato condiviso dalla questura scaligera, il dott. Massucci si rivolge così agli agenti impegnati in servizio anche oggi: «Ci tenevo a farvi gli auguri per questa giornata festiva di ferragosto che segna un po' l'inizio della fine dell'estate, da adesso in poi pian piano ci sarà la ripresa, ma i colleghi della sala operativa mi segnalano che il numero delle macchine presenti sul territorio oggi è considerevoli e questo sottolinea l'importanza del servizio della polizia di Stato e del vostro sacrificio».

Il questore di Verona ha quindi aggiunto: «Vi dico grazie e vi auguro buon lavoro, vi faccio tanti auguri di buon ferragosto che spero possiate passare con le vostre famiglie nel pomeriggio, e siate orgogliosi del servizio che rendiamo tutti i giorni ai cittadini, anche quando altri stanno trascorrendo il proprio tempo libero senza impegni come invece noi facciamo».