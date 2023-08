Animali domestici: i segreti per una avere una casa pulita e profumata

lti sono convinti del fatto che i cani sporcano e puzzano, tanto da pensare di rinunciare alla meravigliosa avventura che è vivere con loro. I nostri amici animali ci tengono compagnia fanno parte della nostra vita, un animale domestico riempie la casa di gioia e divertimento, sono sempre pronti a giocare, a farci le coccole, compagni fedeli pronti a dimostrare sempre il loro affetto.

La presenza di un gatto, cane o coniglio ha aspetti positivi sia per le persone sole che per i bambini, ma una delle preoccupazioni maggiori quando si ha un peloso è come mantenere casa pulita, perchè ogni tanto si sa la combinano...

La perdita di pelo e la tendenza dei quattro zampe a sporcarsi facilmente può rendere vano tutto il nostro lavoro.

Ecco alcuni consigli per avere in casa un animale domestico senza rinunciare alla pulizia.

Quali prodotti utilizzare per igienizzare casa?

É importante pulire le superfici con prodotti che non contengono ammonica e candeggina. Infatti l’odore di candeggina e ammoniaca favorisce lo stimolo di urinare nuovamente nel posto dove avevano già fatto i loro bisogni. È consigliabile lavare i pavimenti con acqua e aceto, utilizzando panni in microfibra, in questo modo gli odori verranno eliminati e l’ambiente sarà igienizzato. Per eliminare le macchie si può utilizzare l’olio di eucalipto e per pretrattare le superfici che poi andrete a lavare, potete utilizzare il bicarbonato.

Ciotole e residui di cibo: igiene in cucina

Per l’angolo della pappa è importante scegliere una zona della casa con i pavimenti facili da pulire (ad esempio, le piastrelle in cucina) e magari sistemare dei fogli di giornale sotto alle ciotole per eliminare facilmente i residui di cibo. Si consiglia di acquistare ciotole preferibilmente in metallo, pratiche per il lavaggio in lavastoviglie, da fare sempre dopo il pasto per evitare la formazione di odori sgradevoli.

Come eliminare i peli di cani e gatti

Gli animali come gli umani tendono a perdere il pelo e il fenomeno aumenta durante il periodo della muta. Un aiuto può essere quello di pulire quotidianamente l’animale con spazzole adatte al suo pelo. Inoltre, fargli seguire un regime alimentare adatto e limitare situazioni di stress possono diminuire il fenomeno della perdita di pelo.

Se nonostante tutte le precauzioni ci troviamo divani, poltrone o cuscini invasi dai peli ci sono dei trucchi per eliminarli velocemente.

Spazzola levapelucchi

Utilizzati sui capi d’abbigliamento i rulli ricoperti di nastro adesivo possono rimuovere i peli anche dalle superfici dei mobili.

Se in casa non abbiamo la spazzola, un’alternativa è quella di prendere il nastro per imballaggio, avvolgerlo intorno alle dita e passare la parte adesiva sui letti o divani. In un attimo i peli rimarranno attaccati alla superficie.

Aspirapolvere

L’aspirapolvere è la soluzione più efficace per rimuovere in pochi minuti i peli, molte infatti, hanno accessori specifici per la rimozione dei residui di cani e gatti.

Guanto in gomma o panno in microfibra

Perfetto sui divani non dobbiamo fare altro che inumidire il guanto e passarlo sul rivestimento seguendo un’unica direzione per raggruppare i peli e rimuoverli tutti insieme.

Lo stesso risultato si ottiene con un panno in microfilma bagnato, dopo averlo strizzato bene non resta che passarlo sulla zona interessata.

Spugna vecchia

Per eliminare i peli dai vestiti non sempre la spazzola adesiva è sufficiente. Un trucchetto può essere quello di inserire all’interno della lavatrice una spugna che utilizziamo per farci la doccia e una volta terminato il ciclo di lavaggio avrà attirato tutti i peli su di sè.

Come eliminare i cattivi odori

Alcuni cani o gatti hanno un odore più forte rispetto agli altri è possibile attenuarlo con deodoranti per ambienti specifici pensati per rispettare in pieno la salute dei quattro zampe.

Se il cattivo odore proviene dalla lettiera del gatto oltre a pulirla ogni giorno possiamo utilizzare prodotti green come il bicarbonato. Basta mettere uno strato sottile sul fondo e poi coprirlo con la sabbietta così non tratterrà gli odori.