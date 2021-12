Volley, è Verona a smuovere la classifica: tre punti importanti contro Ravenna

Una vittoria da tre punti importantissima, una sconfitta che non ci voleva per l'altra. Nell'anticipo della decima giornata di campionato Verona Volley batte 3-1 Ravenna e con tre punti d'oro risale pian piano la classifica superando anche Taranto e Vibo Valentia (le due formazioni sono a 7, Verona ora a 8).

"Oggi era una partita complicata, dovevamo fare i tre punti, e siamo partiti molto bene, con le cose che abbiamo allenato in settimana. Questo mi è piaciuto molto, i ragazzi si ricordavano le indicazioni e le hanno rispettate. Anche il secondo set, a specchio, abbiamo fatto tutto quel che avevamo previsto, ma nel terzo loro sono riusciti ad abbassare il nostro ritmo. Ravenna ci ha lasciati sempre due punti indietro, e quando li abbiamo riagganciati e stavamo per vincere, una imprecisione e tre ace di fila hanno cambiato il parziale. Questo può complicare le cose, - commenta coach Stoytchev - con una squadra giovane, ne abbiamo parlato e nel quarto set ci hanno messo l’emozione, mi sono piaciuti perché abbiamo resistito agli assalti di Ravenna, giocando sciolti e facendo i movimenti giusti a muro. Solo il 9% di errori in battuta, che ci ha permesso di murare e giocare, lo stesso in ricezione, con pochi errori alla fine del terzo set. Una buona prova di casa, ora lavoriamo ancora meglio".

La partita

Verona fa valere il proprio gioco dal primissimo punto della partita (1-0) e nel primo set rimane in vantaggio fino alla fine senza mai concedere a Ravenna di impattare. E’ una prima frazione a senso unico già dal 5-1 con un +4 che dura per tutto il set e anzi aumenta fino al primo finale 25-16.

Storia molto simile nel secondo set: Ravenna prova a partire meglio e si porta sull’1-3, ma dura pochissimo, Verona impatta e mette la freccia per il 4-3 che presto diventa 9-4 e anche in questo caso il divario non si accorcia mai (25-17).

Reazione di Ravenna nel terzo set; dopo il 4-3, la formazione di Zanini si porta sul 6-7 e prende il via un confronto serrato che dura fino al 14-15, poi Ravenna si porta sul +4 (14-18), ma Verona prova a rientrare 20-19 per provare a chiudere. Ravenna è più determinata: 22-25.

Nel quarto set Ravenna si trova subito a rincorrere (5-2), ha pazienza e sta in scia 7-7, ma il tutto dura solo fino al 10-10, Verona mette di nuovo la freccia e la tiene attivata fino al 25-20.