Superlega playoff quinto posto, primo stop per Verona: passa Monza

Squadra in casa Vero Volley Monza

Primi due set molto lottati e negli altri due praticamente non pervenuti. Il Verona Volley cede a casa di Monza 3-1 facendo tanta fatica nella seconda metà della gara.

Equilibrio iniziale (5-5), Monza si porta avanti per l'8-6, ma Verona allunga 11-15. Sul turno in battuta di Davyskiba Monza accorcia 14-15, ma è di nuovo allungo per il 16-19 e pausa di casa. Monza accorcia e mette la freccia sul 23-22, vittoria 25-23 sofferta.

Verona riparte con un concreto 2-5 ed è pausa per Monza; i padroni di casa non riescono a recuperare e con qualche errore fanno allungare gli ospiti 8-14. E' un set a senso unico dove le sbavature casalinghe sono un ulteriore aiuto: finale 17-25.

Stavolta inizia meglio Monza e sul 4-1 è pausa per Stoytchev; Dzavonorok carica la squadra in spalla ed è 7-1, che si trasforma in 13-3. Anche questo set è senza storia, Monza corre veloce e chiude 25-13.

Avvio da 6-1 per i padroni di casa, Verona prova ad accorciare, ma non trova il modo e così Monza va per il 15-8. E' Grozer a dare spettacolo nel finale: 25-16.

Vero Volley Monza – Verona Volley 3-1 (25-23, 17-25, 25-13, 25-16)

Vero Volley Monza: Orduna 3, Davyskiba 11, Beretta 5, Grozer 23, Dzavoronok 16, Galassi 13, Gaggini (L), Karyagin 1, Federici (L), Galliani 0, Grozdanov 0, Calligaro 0. N.E. Katic. All. Eccheli.

Verona Volley: Spirito 4, Asparuhov 14, Nikolic 6, Qafarena 9, Mozic 3, Zanotti 6, Bonami (L), Donati (L), Magalini 1, Wounembaina 8, Jensen 3, Cortesia 2. N.E. Vieira De Oliveira. All. Stoytchev.