B1: l'Arena Volley Team mantiene il primato, ottimo 3-0 col fanalino di coda Torri

Solida, determinata e soprattutto…prima! Lacontinua nella propria marcia trionfale nel girone C della, visto che la serie positiva di successi ha portato la formazione veronese a conquistare il primato in classifica (in coabitazione con Nardi Volta). Nell’ultimo turno di campionato, le gialloblu non hanno sottovalutato il fanalino di coda, squadra giovane e con appena un punto in classifica ma sempre pronta a vendere cara la propria pelle contro chiunque.

La prova lampante è arrivata nel match interno di ieri. La Vivigas ha battuto 3-0 le padrone di casa, un risultato che è stato comunque messo in discussione nel corso del terzo parziale. Nei primi due set, infatti, le veronesi non hanno avuto alcun problema nel prevalere sull’US Torri, lasciando alle vicentine, rispettivamente, 10 e 17 punti. Il match si è maggiormente riequilibrato nel terzo parziale, in cui l’Arena Volley Team ha avuto qualche difficoltà in più.

L’importante, però, è stato chiudere i conti con uno spettacolare 28-26 che ha sancito la fine dei giochi e l’ufficializzazione della quarta vittoria consecutiva. Per allungare la striscia positiva fra una settimana, bisognerà sfoderare una prestazione maiuscola contro l’ex capolista IPAG Noventa, una partita che si preannuncia già da ora pirotecnica. Il tabellino del match:

US TORRI-ARENA VOLLEY TEAM 0-3 (10-25, 17-25, 26-28)

US TORRI: Zampieri, Guerra, Pasa, Dalla Pozza, Frigo, Conradi, Fanin, Piron, Munari, Compagnin, Dalla Vecchia, Carlino, Novello, Parise. All. Cestari

VIVIGAS ARENA: Bissoli, Brutti, Cappelli, Ferrari, Guiotto, Hrabar, Lonardi, Montin, Muzzolon, Sgarbossa, Tamassia. Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini