Verona Volley, è andata bene l'operazione alla mano di Luca Spirito

Il giocatore dovrà star fermo per più di un mese e questo significherà per lui l'esclusione dalla nazionale italiana che sarà impegnata ai Campionati Europei. «Questo però mi permetterà di concentrarmi totalmente sulla nuova stagione con la maglia di Verona»

Verona Volley comunica che il proprio palleggiatore Luca Spirito si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento collaterale del secondo dito della mano sinistra, resosi necessario a seguito di un trauma subìto durante scorsa stagione e che, nel lungo periodo, avrebbe potuto limitare la resa sul campo del regista gialloblù.

«In seguito alla lesione al tendine della mano sinistra avvenuta diversi mesi fa, che impediva al giocatore lo svolgimento dell’attività sportiva in modo adeguato, specialmente in fase di palleggio, ho proceduto con la mia equipe alla ricostruzione del legamento - ha spiegato il dottor Ruggero Testoni, specialista in chirurgia della mano - L’intervento è andato molto bene, e ora per circa 40 giorni Spirito dovrà mantenere una limitazione nel movimento del dito ed eseguire degli specifici esercizi di riabilitazione per preservarne la mobilità. Al termine di questo periodo potrà tornare ad allenarsi come, se non meglio, di prima».

«Questo infortunio mi ha creato alcuni problemi durante l'ultimo campionato e purtroppo mi ha impedito di dare il massimo in alcuni frangenti - ha commentato l'alzatore di Verona Volley - Perciò, in accordo con la società, ho deciso di operarmi ora, nonostante questo abbia di fatto comportato l'impossibilità di far parte del gruppo azzurro in vista dei Campionati Europei. Questo però mi permetterà di concentrarmi totalmente sulla nuova stagione con la maglia di Verona».