DIRETTA Vicenza - Chievo Verona 0-0 | De Luca unica punta gialloblù

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

3' Inizio gara favorevole ai gialloblù che provano a far paura ai vicentini con un cross di Ciciretti e con una ripartenza di De Luca. In entrambi i casi la difesa locale si chiude a dovere.

5' Si fa vedere il Vicenza con un tiro da fuori area di Jallow, alto sopra la traversa.

7' Ottimo scambio tra Garritano e Giaccherini. Il cross di quest'ultimo è intercettato da Beruatto che concede un calcio d'angolo poi non sfruttato.

10' L'ex Meggiorini tenta un assist ai compagni nell'area di rigore gialloblù, ma il cross è lungo per tutti.

IL TABELLINO

VICENZA - CHIEVO VERONA 0-0

Marcatori

Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinelli; Meggiorini, Gori, Jallow.

A disposizione: Perina, Barlocco, Fantoni, Bizzotto, Vandeputte, Pontisso, Agazzi, Tronchin, Dalmonte, Longo, Marotta, Mancini. Allenatore: Di Carlo.

Chievo Verona (4-2-3-1): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Palmiero, Viviani; Ciciretti, Garritano, Giaccherini; De Luca.

A disposizione: Seculin, Gigliotti, Cotali, Pavlev, Obi, Bertagnoli, Margiotta, Fabbro, Djordjevic, Zuelli, Di Noia, Canotto. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Matteo Gariglio.

Ammoniti

Espulsi