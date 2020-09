Pescara - Chievo Verona 0-0 | Gialloblù in crescendo, ma senza gol

Il Chievo Verona ha chiuso in crescendo il suo esordio stagionale nel campionato di Serie B. Oggi, 26 settembre, in casa del Pescara, i gialloblù hanno giocato un secondo tempo migliore del primo e sono stati decisamente più pericolosi degli avversari. E per una squadra ancora in fase di costruzione, tutto questo non può che essere interpretato in maniera positiva.

Più laborioso il Pescara nel primo tempo. L'impatto migliore ce l'hanno avuto gli abruzzesi che hanno dominato nel primo quarto d'ora. Il Chievo ha avuto bisogno di tempo per capire quali potessero essere le armi migliori per colpire l'avversario. E l'arma migliore, almeno nel primo tempo, è stata Fabbro, che con la sua velocità è riuscito a bucare la difesa locale. Le migliori occasioni dei primi 45 minuti sono capitate sul destro dell'attaccante gialloblù, che in un caso è stato impreciso e nell'altro tentativo ha trovato la reattiva opposizione di Fiorillo. Nel Pescara, giornata no per Galano, mentre l'ex Ceter è andato vicino al gol con un debole colpo di testa che ha sbattuto sulla parte alta della traversa.

Nella ripresa il Chievo è stato più propositivo, ma non ha trovato il modo di concludere in porta. Il Pescara è stato più concreto nel secondo tempo, ma alla fine ha chiuso la partita con zero tiri nello specchio della porta. In effetti Semper non è stato costretto a grandi parate. Mentre, se non fosse stato per Fiorillo, il Pescara avrebbe potuto anche perdere in questo suo esordio casalingo.

Prossimo impegno del Chievo Verona, mercoledì 30 settembre in Coppa Italia contro il Catanzaro. Mentre la Serie B per il Chievo tornerà sabato prossimo 3 ottobre al Bentegodi contro la Salernitana.

LA CRONACA

Primo Tempo

8' Guizzo dell'ex Ceter su una buona verticalizzazione. L'attaccante supera il marcatore ed entra lateralmente in area. Il suo assist basso al centro è però intercettato dalla difesa del Chievo.

10' Il Pescara insiste sulle fasce, prima con un cross di Bellanova e poi con un palla più tesa di Masciangelo. In entrambi i casi, la retroguardia veronese respinge.

13' Fiorillo in uscita blocca un cross debole di Renzetti per Djordjevic.

14' Ceter manca di poco l'appuntamento con un buon assist di Bocic che in velocità ha avuto la meglio su Mogos.

16' Djordjevic cerca Fabbro in profondità, ma l'attaccante è in fuorigioco e si disinteressa della palla. La difesa del Pescara non interviene e allora ci prova Obi che guadagna il fondo del campo e crossa senza trovare compagni. Sulla ripartenza il Pescara ha una buona occasione con Galano, trovato libero con un assist di Masciangelo sul secondo palo. Il tentativo di Galano non è né un tiro né un assist per Ceter e la difesa scaligera si salva.

18' Bel lancio per Fabbro che batte Drudi sulla corsa e si presenta da solo con Fiorillo in uscita. Tiro alto di Fabbro.

21' Doppia occasione per Ceter. Nella prima all'attaccante non riesce la deviazione su cross di Masciangelo. Nella seconda, Ceter prolunga di testa una lunga rimessa laterale e colpisce la parte alta della traversa.

22' Renzetti impegna Fiorillo con un bel tiro da fuori area. Il tentativo è alto e forte, ma troppo centrale e il portiere del Pescara può deviare in calcio d'angolo.

28' Su una palla persa dal Pescara, Djordjevic trova il modo di liberare il suo sinistro, Scognamiglio lo mura.

36' Ottima sponda di Djordjevic su assist di Bertagnoli. Il passaggio è per il compagno di reparto Fabbro che con un diagonale cerca il gol del vantaggio. Con il piede destro Fiorillo gli chiude la porta. L'azione poi resta viva e Palmiero tenta la conclusione dalla distanza, ma non trova la porta.

43' Scognamiglio salva due volte la sua squadra, chiudendo la strada prima a Djordjevic e poi a Garritano.

Secondo Tempo

49' Prima occasione in profondità per Fabbro che da posizione defilata riesce a servire una palla al centro dell'area per Djordjevic, che però è ben contrastato da Valdifiori ed il Pescara si salva.

52' Tiro-cross di Bocic, Semper è attento e blocca a due mani.

62' Spazio per Mogos che può correre sulla fascia destra e crossare al centro. Garritano viene anticipato, ma il trequartista resiste e prova una sponda per Obi. Il Pescara si chiude ancora bene.

67' Ottimo intervento di Semper che in uscita riesce ad anticipare Galano, facendo sua la palla che Di Grazia si era allungato troppo. Bello l'assist di Busellato in area per Di Grazia, che però non ha sfruttato l'occasione.

70' Interessante iniziativa di Jaroszynski che sul secondo palo trova l'altro terzino del Pescara. Il colpo di testa di Bellanova però finisce alto.

87' Gran giocata di Djordjevic, che libera Renzetti. Il terzino lancia De Luca che riesce ad entrare ma è ben contrastato da Drudi che favorisce l'intervento di Fiorillo.

93' Perfetto Leverbe nell'anticipare Ceter su ottima imbucata di Busellato.

IL TABELLINO

Pescara - Chievo Verona 0-0

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova (83', Ventola), Drudi, Scagnamiglio, Masciangelo (38', Jaroszynski); Omeonga, Valdifiori (83', Memushaj), Busellato; Galano (83', Capone), Bocic (60', Di Grazia); Ceter.

A disposizione: Radaelli, Del Favero, Elizalde, Diambo, Riccardi, Crecco, Belloni. Allenatore: Massimo Oddo.

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigioni, Renzetti; Obi, Palmiero (88', Pavlev), Bertagnoli; Garritano (80', Morsay); Fabbro (73', De Luca), Djordjevic.

A disposizione: Seculin, Bragantini, Illanes, Cotali, Ivan, Zuelli, Grubac, Rovaglia, Tuzzo. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Arbitro: Antonio Rapuano.

Ammoniti: Palmiero.