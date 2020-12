Chievo Verona - Venezia 1-1 | Gigliotti la pareggia nel recupero

LA CRONACA DIRETTA

Primo tempo

2' Primi tentativi da una parte e dall'altra. Un cross di Renzetti e un'imbucata di Johnsen respinte dalle difese avversarie.

3' Calcio d'angolo per il Chievo Verona. Il suggerimento sul primo palo è per Djordjevic che anticipa Forte e gira di testa. Palla alta.

9' VANTAGGIO DEL VENEZIA, LO SQUALO FORTE NON PERDONA! Con una serie di passaggi, il Venezia si libera dal pressing alto del Chievo. Capello trova al centro Vacca che cambia gioco dalla fascia sinistra passando per Crnigoj verso destra dove corre Ferrarini. Quest'ultimo alza un pallone verso l'area gialloblù, Leverbe chiude male e Forte ha l'opportunità di sistemarsi la sfera sul sinistro e calciare. La palla sbatte sul palo interno alla destra di Semper e si insacca.

13' Altro calcio d'angolo sul primo palo del Chievo Verona. Obi prolunga, ma non trova compagni per una deviazione vincente.

17' Lezzerini esce dall'area per anticipare Fabbro lanciato a rete. Dopo il contrasto tra i due, Irrati fischia il fuorigioco dell'attaccante del Chievo.

19' Passaggio alto di Renzetti, Djordjevic stoppa di petto con le spalle alla porta. Il serbo si allontana dall'obiettivo ma riesce a girarsi per liberare il suo sinistro. Pallone fuori dallo specchio della porta.

26' Di Mariano si guadagna un calcio di punizione che è praticamente un corner corto. Lo stesso attaccante dei veneziani cerca verso il primo palo, ma Djordjevic devia in angolo.

31' Contropiede del Venezia portato avanti da Di Mariano, ma i tentativi degli ospiti vengono chiusi in due occasioni da Leverbe. Nell'azione successiva, Modolo si fa male alla caviglia e deve uscire dal campo. Al suo posto entra Svoboda e Modolo lascia addirittura il Bentegodi in ambulanza.

34' Palmiero vince un contrasto a centrocampo e corre verso la porta del Venezia. Il numero 14 del Chievo non trova compagni liberi e appena contrastato da Crnigoj cade e si prende un calcio di punizione. Il calcio piazzato viene battuto da Ciciretti che fulmina Lezzerini, ma la palla finisce fuori.

39' Johnsen, forse in posizione irregolare, viene servito in profondità. L'attaccante riesce a superare anche Semper ma è troppo defilato e la sua conclusione è out.

41' Renzetti trova nell'area del Venezia Fabbro che di tacco serve Garritano. Il tiro di Garritano è però impreciso.

45+2' Lancio lungo di Leverbe che scende sul dischetto dell'area ospite. Garritano è in agguato, ma Lezzerini in uscita anticipa tutti e blocca con le mani.

Secondo tempo

46' Chievo subito aggressivo. Lezzerini deve deviare con i pugni un buon suggerimento di Ciciretti per Obi.

49' Venezia vicino al raddoppio! Johnsen lanciato in contropiede vince l'uno contro uno con Gigliotti, entra in area e tira sul primo palo. Semper respinge, ma Forte è in zona e prova a ribadire in porta. Semper alza ancora e Forte ci prova per l'ultima volta di testa. Il portiere croato blocca definitivamente.

52' Molinaro decisivo a chiudere di testa un cross dei gialloblù da calcio d'angolo prolungato di testa sul secondo palo.

54' Cambio del pallone. Da diversi minuti la nebbia si è fatta più fitta al Bentegodi e allora si gioca con una palla gialla più visibile.

56' Margiotta prova a sorprendere Lezzerini con un pallonetto da fuori area. L'idea non è brutta perché il portiere avversario resta poco tra i pali, ma l'esecuzione non è precisa.

58' Sugli sviluppi di una rimessa laterale lunga di Mogos, la palla giunge sul sinistro di Renzetti che dal limite dell'area cerca il gol con un tiro al volo. Lezzerini ferma la palla tra le sue braccia.

60' Ciciretti dalla fascia destra cerca e trova Garritano vicino alla porta del Venezia. Ciciretti si accentra e si trova la palla sul sinistro dopo un rimpallo della difesa veneziana, ma il suo tiro è fuori.

62' Ripartenza del Venezia, ancora con Johnsen che serve i suoi compagni di reparto. Forte ruba il passaggio per Di Mariano, ma poi gli rende la sfera. Di Mariano prova un miracolo balistico per superare Semper, ma manca il target.

70' Ottimo inserimento di Bocalon e assist perfetto di Johnsen. Bocalon riceve, ma si allunga troppo la palla e non riesce a concludere di giustezza con il suo destro.

75' Lancio lungo per le due punte gialloblù, De Luca e Margiotta. La sfera supera De Luca ma la difesa del Venezia chiude male. Margiotta può quindi tirare al volo di sinistro. Lezzerini para deviando.

77' Garritano prova ad indirizzare verso la porta avversaria un attimo suggerimento di Renzetti ma trova solo un muro di maglie avversarie.

83' Importate parata di Semper sull'incornata di Johnsen trovato da Molinaro.

85' Contropiede del Venezia condotto da Di Mariano che arrivato nell'area del Chievo pecca di egoismo e non serve i compagni posizionati meglio. Con il suo destro, però, Di Mariano guadagna un calcio d'angolo.

87' Pallonetto di Garritano per De Luca, anticipato dall'uscita di Lezzerini.

89' Brutta palla persa dal Venezia a centrocampo. Ne approfitta Giaccherini che correndo si crea l'occasione per calciare di destro. La difesa ospite rimpalla la sfera che arriva su De Luca. L'attaccante gialloblù non ha il riflesso giusto per una conclusione vincente e la difesa del Venezia si salva ancora.

90'+1 Torre di De Luca che prolunga un lancio lungo. Giaccherini sfrutta la superiorità numerica con un assist basso per Margiotta che viene contrastato al momento del tiro e l'azione sfuma.

90'+2 PAREGGIO DEL CHIEVO CON GIGLIOTTI. Il decimo corner per i gialloblù lo batte Renzetti che trova in mezzo all'area di rigore Garritano. Il colpo di testa di Garritano non è verso la porta ma verso il secondo palo dove sbuca Gigliotti che al volo di sinistro batte Lezzerini.

IL TABELLINO

CHIEVO VERONA - VENEZIA 1-1

Marcatori: 9' Forte, 92' Gigliotti.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti (69', De Luca), Obi (78', Giaccherini), Palmiero (69', Viviani), Garritano; Djordjevic (46', Margiotta), Fabbro (46', D'Amico).

A disposizione: Seculin, Cotali, Rigione, Bertagnoli, Zuelli, Di Noia, Pavlev. Allenatore: Aglietti.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ferrarini (61', Mazzocchi), Modolo (36', Svoboda), Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj (65', Bjarkason), Vacca (46', Fiordilino), Capello; Di Mariano, Forte (65', Bocalon), Johnsen.

A disposizione: Pomini, Felicioni, Serena, Aramu, Taugourdeau, Rossi, Karlsson. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Massimiliano Irrati.

Ammoniti: Palmiero, Crnigoj, Svoboda, Bocalon.