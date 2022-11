DIRETTA Monza - Hellas Verona 2-0 | Raddoppio biancorosso con Colpani

Squadra in casa

Allo stadio 'U-Power Stadium' di Monza si gioca Monza-Hellas Verona, 13a giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

MONZA-HELLAS VERONA 2-0

Reti: 68' Carlos Augusto, 90' Colpani

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Partenza forte da parte del Monza.

1'. Squadra di casa vicina al gol dopo pochi secondi: Faraoni respinge il tiro a botta sicura dell'ex Caprari, facendosi trovare di nuovo pronto nel murare la seguente rovesciata dell'altro ex Pessina. Si salva in qualche modo l'Hellas.

4'. Risponde subito il Verona: Kallon viene atterrato da Izzo appena al di fuori dell'area di rigore. Fallo e ammonizione per il difensore ex Torino.

5'. La punizione di Veloso sbatte sulla barriera, con il capitano gialloblù a spedire il pallone alto sul secondo tentativo provato con il destro dopo la ribattuta.

7'. La retroguardia gialloblù libera, con Pessina che ci prova da fuori: conclusione fuori misura.

18'. Problema muscolare alla coscia per Faraoni, che dopo aver provato a stringere i denti è costretto a uscire. Dentro Lasagna al suo posto.

19'. Cartellino giallo per Günter, ruvido nel tackle su Pessina.

20. Mota salta Magnani sulla fascia e crossa forte verso il centro: Depaoli devia in corner con freddezza.

22'. Altra occasione per il Monza: Pessina filtra per Carlos Augusto, che taglia in diagonale verso il cuore dell'area, lasciando partire un tiro-cross insidioso. Montipò risponde presente.

24'. Magnani si fa prendere il tempo da Mota, rischiando molto nel commettere fallo sull'attaccante: ammonito anche lui.

26'. L'arbitro Cosso, richiamato dal Var, espelle Magnani valutando l'azione come chiara occasione da gol.

28'. Sensi pesca Carlos Augusto nel cuore dell'area, ma la sua incornata finisce a lato.

32'. Depaoli è attento nell'anticipare di testa Mota su traversone arrivato dalla corsia di destra.

33'. Ammonito anche Marlon, punito per aver fermato irregolarmente Lasagna in ripartenza.

36'. Pessina si coordina in girata, Montipò si distende e allontana lateralmente. Tutto fermo: Carlos Augusto era in fuorigioco e nella traiettoria.

39'. Spinge tanto adesso il Monza: Rovella innesca Ciurria, che di testa impatta la sfera verso lo specchio da posizione defilata. Montipò scherma con il corpo.

47'. Pessina non arriva in allungo su un lancio profondo, ed è questo l'ultimo squillo del primo tempo: all'intervallo reti inviolate all'U-Power Stadium.

SECONDO TEMPO - Bocchetti riorganizza la squadra con un'altra sostituzione: entra Terracciano per Kallon.

47'. Su pennellata di Rovella, Caprari colpisce bene di testa indirizzando di poco fuori.

53'. Sensi lancia in profondità Pessina, che manca l'aggancio giusto. Montipò ne approfitta in uscita a valanga.

54'. L'azione prosegue: Caprari impegna Montipò con un tiro potente dal limite dell'area, sul quale il portiere scaligero ribatte ancora una volta.

57'. Il Monza costruisce e prova a sfondare, il Verona regge e riparte come può.

60'. Problema fisico anche per Lazovic, costretto al cambio come Faraoni, con Doig chiamato all'ingresso in campo. Esce anche Veloso, prelevato da Sulemana.

61'. Ammonito Bocchetti per proteste.

62'. Doppia sostituzione anche per il Monza: Caprari e Marlon lasciano il posto a Petagna e Antov.

66'. Colpo alla testa per Henry, che rimane dolorante a terra dopo un duello aereo.

68'. Vantaggio Monza. Ciurria scappa via a Doig sulla fascia destra, appoggiando a rimorchio per Carlos Augusto, che di prima intenzione piazza il pallone in rete dal cuore dell'area di rigore.

75'. Izzo rientra sul destro e lascia partire un missile: palla fuori non di molto. Nel frattempo cambia l'attacco dell'Hellas: ecco Verdi per Henry.

76'. Ammonito Carlos Augusto per un intervento in ritardo su Depaoli.

81'. Izzo resta a terra per un fastidio muscolare all'adduttore e viene assistito dallo staff medico.

84'. Montipò legge bene l'azione uscendo con i tempi giusti su Mota, lanciato in campo aperto da Sensi.

87'. Sensi ha la peggio dopo una scivolata di Sulemana, ed esce in lacrimine accompagnato dai compagni. Dentro Bondo al suo posto. Fuori anche Pessina, entra Colpani.

90'. Raddoppio biancorosso. Petagna si infila in area e aspetta l'aiuto di un compagno. Colpani riceve, apre il piattone e trova l'angolino.

91'. Di Gregorio si supera nello sventare il tiro di Terracciano indirizzato all'incrocio dei pali.

93'. Ultimo cambio per Palladino: Mota lascia spazio a Vignato.

96'. Bondo accelera e si presenta in solitaria al limite dell'area: rasoterra a lato di centimetri.

97'. Finisce qui: Monza 2 Hellas Verona 0.

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon (dal 63' Antov), Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi (dall'87 Bondo), Carlos Augusto; Pessina (dall'86' Colpani), Caprari (dal 62' Petagna); Mota (dal 93' Vignato)

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Birindelli, Ranocchia, Carboni, D'Alessandro

Allenatore: Raffaele Palladino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Magnani, Günter; Faraoni (dal 18' Lasagna), Hongla, Veloso (dal 60' Sulemana), Depaoli; Kallon (dal 46' Terracciano), Lazovic (dal 60' Doig); Henry (dal 75' Verdi)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Djuric, Praszelik, Cabal

Allenatore: Salvatore Bocchetti

Arbitro: Francesco Cosso (Sez. AIA di Reggio Calabria)

Assistenti: Damiano Margani (Sez. AIA di Latina), Francesco Cortese (Sez. AIA di Palermo)

NOTE. Ammoniti: Izzo, Günter, Marlon, Carlos Augusto. Espulso: Magnani.