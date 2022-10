Serie A2 femminile, parte con una sconfitta la stagione della Ecodent Alpo

Prende il via il nono campionato consecutivo dell'Alpo Basket, quest'anno targata Ecodent, nel Girone Nord della Serie A2 di Basket femminile. Le biancoblù hanno aperto la stagione, al Belladelli Forum di Villafranca, nel match contro le cugine di Basket 2000 San Giorgio Mantovagricoltura.

Un impegno difficile, complesso, contro un avversaria molto quotata, e per di più in un derby, che, come sempre, è molto sentito. E' finita con la vittoria delle ospiti, 43-47 il punteggio finale al termine di 40 minuti dove la differenza la fa minor precisione della padrone di casa nei tiri dalla distanza

La partita - Match a basso punteggio al Belladelli Forum, meno di 100 punti in due. Come detto vince la formazione mantovana per 43-47 con la guida essenziale di Orazzo (19 punti) a farla da padrone, Alpo tira un penalizzante 3/21 dalla distanza con la sola Sklepowicz in doppia cifra a fine gara, curiosamente senza canestri dal campo (0/7 ma 10/14 dai tiri liberi per la straniera).

Prossimo impegno per le ragazze di Soave domenica 16 ottobre, palla a due alle ore 18, al PalaOltrepo contro la Autosped Castelnuovo Scrivia

Il tabellino di Ecodent Alpobasket - San Giorgio MantovAgricoltura 43 - 47 (14-9, 24-18, 30-37, 43-47)

ECODENT ALPOBASKET : Sklepowicz* 10 (0/7 da 2), Turel NE, Fiorentini NE, Rosignoli 9 (3/5, 1/6), Tribouley, Diene* 4 (2/8 da 2), Moriconi* 3 (0/5, 1/6), Soglia 6 (2/2 da 2), Furlani NE, Vitari* 9 (3/6, 1/6), Mancinelli* 2 (1/4, 0/1), Franco NE Allenatore: Soave N. Tiri da 2: 11/37 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 45 16+29 (Sklepowicz 7) - Assist: 6 (Sklepowicz 2) - Palle Recuperate: 10 (Mancinelli 6) - Palle Perse: 19 (Moriconi 6)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell'olio* 9 (3/7, 1/3), Llorente* 2 (1/5 da 2), Togliani*, Petronio, Buelloni NE, Bevolo, Bernardoni* 6 (2/8 da 2), Ndiaye NE, Bottazzi 4 (0/6 da 3), Truzzi NE, Labanca 7 (1/6, 0/1), Orazzo* 19 (1/5, 2/6) Allenatore: Purrone S. Tiri da 2: 8/32 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 22/26 - Rimbalzi: 43 12+31 (Llorente 9) - Assist: 4 (Bernardoni 3) - Palle Recuperate: 10 (Labanca 4) - Palle Perse: 19 (Labanca 5) Arbitri: Secchieri D., Zanelli L.