Top pizza: le migliori a Verona e in Veneto

Nella guida 50 Top Pizza Italia 2023, che celebra l’eccellenza della pizza lungo tutta la penisola italiana, è il Veneto con le sue migliori pizzerie a primeggiare. La guida è un punto di riferimento per chi ama il piatto più famoso al mondo, dopo aver visionato migliaia di locali, sono state selezione sono le eccellenze, premiata la creatività e i maestri dei lievitati. Verona è al top con il secondo posto con la contemporanea de I Tigli, e si conferma nel cuore della classifica la napoletana di Guolo.

Tra le 100 pizzerie della guida alle buone pizze ci sono sei venete: pizzeria i Tigli a San Bonifacio al secondo posto la prima fuori dalla Campania, a seguire Grigoris di Mestre, Gigi Pipa a Este, Guglielmo & Enrico Vuolo a Verona e Cuore di Marano Vicentino.

I TIGLI - San Bonifacio



Tra i progetti, Simone Padoan titolare de i Tigli di San Bonifacio (Vr), è salito al 2° posto della classifica. Simone e la sua pizzeria si riconfermano punto di riferimento nel panorama pizzaiolo italiano, come migliore pizzeria d’Italia al di fuori della Campania, per le materie prime di estrema qualità, grandi tecniche di cottura e panificazione del lievito madre.

“Un’importante conquista, questa, che va a premiare un lavoro quasi trentennale. Riconoscimenti come questi riempiono di orgoglio, ma hanno davvero valore solo se legati ai sacrifici e agli sforzi che abbiamo compiuto”. Così il maestro pizzaiolo sul palcoscenico del Teatro Argentina di Roma.

GUGLIELMO & ENRICO VUOLO - Verona



La celebre pizzeria Guglielmo & Enrico Vuolo a Verona raggiunge il 53° posto nella classifica 2023, consolidando il proprio posizionamento tra le migliori pizzerie napoletane in Veneto. La pizza della famiglia Vuolo rispetta fedelmente l’antica tradizione artigianale partenopea, proponendo impasti soffici e leggeri che danno vita a basi altamente digeribili e alveolate, dal cornicione pronunciato. Tratto distintivo è la Carta dei Pomodori, un vademecum creato da Guglielmo Vuolo per conoscere e salvaguardare le differenti varietà di pomodori e i loro utilizzi.

GRIGORIS - Mestre



Spostandosi verso est, la pizzeria Grigoris di Lello Ravagnan e Pina Toscani a Mestre (Ve) ottiene il 44° posto tra le 100 pizzerie premiate da 50 Top Pizza.

La pizzeria veneta Grigoris, ospita i propri clienti in un'atmosfera che prende ispirazione dai paesi nordici e dalla Grecia.

Le farciture della pizza napoletana contemporanea vengono lavorate in cucina, preparate utilizzando ingredienti presidio Slow Food e prodotti ricercati.

Accanto alla grande elaborazione e selezione delle materie prime c’è una profonda lavorazione e studio della lievitazione degli impasti e delle farine macinate a pietra, oltre all’utilizzo di tre tipologie di lievito madre per dare struttura, morbidezza e profumi all’impasto. La proposta viene completata dall’ampia offerta di birre artigianali, selezionate in micro birrifici di tutto il mondo, dando vita così ad una carta delle birre in continua evoluzione.



GIGI PIPA - Este



Alberto Morello e la sua pizzeria con orto Gigi Pipa ad Este (Pd), sono ormai una certezza quando si parla di impasti a lunga lievitazione e altamente digeribili. Nell’edizione 2023 di 50 Top Pizza si è aggiudicata la 46ª posizione e l’importante riconoscimento Forno Verde 2023, premio speciale assegnato ai locali più green e sostenibili le migliori pizzerie d’Italia, portando avanti la sua filosofia concentrata sui prodotti stagionali provenienti dal suo stesso orto, senza trascurare però le grandi eccellenze, locali e non.

Dal 2021 Gigi Pipa è diventato anche bottega, tra le piazze di Este si trova il locale di Alberto Morello, La Bottega Gigi Pipa, adibita alle preparazioni di grandi lievitati, pane e dolci da colazione.

Per celebrare i vent’anni di attività, il pizzaiolo Alberto Morello è approdato nel centro di Padova, con una seconda Bakery dove poter trovare tutta la gamma di prodotti firmata pizzeria Gigi Pipa.

CUORE - Marano Vicentino



Importanti novità per la pizzeria Cuore di Luca Brancati a Marano Vicentino (Vi) che entra a far parte della classifica raggiungendo la 96ª posizione e qualificandosi come l’unica pizzeria nel territorio vicentino tra le 100 pizzerie premiate. L’arte bianca di Luca Brancati di pizzeria Cuore è caratterizzata dallo studio di diverse tipologie di impasti e le farciture selezionate con ingredienti di qualità. Le creazioni del maestro pizzaiolo sono curate nei minimi dettagli, un interessante percorso tra le varie tipologie di farine danno vita alla “tonda” contemporanea, alla gourmet spicchiata “fa crock”, e alla pizza “la pala”.

VENETO

La lista completa delle Migliori Pizzerie 2023 della guida 50 Top Pizza, in Veneto ne vede 6 tra le top che sono 100 in tutta Italia (nell'elenco contrassegnate così *) e 25 pizzerie nella categoria “Pizzerie Eccellenti“.

Vicenza

Cuore di Luca Brancati, Marano Vicentino (VI) *

Acqua e Farina – Rosario Giannattasio, Vicenza

Alla Rotonda, Thiene (VI)

La Porziuncola, Lonigo (VI)

Premiata Fabbrica Pizza, Bassano del Grappa (VI)

Venezia

Grigoris, Mestre (VE) *

Al Giardinetto – Pizzeria al Naturale, Mira (VE)

Al Portico – Elide, Cona (VE)

Surlì Più Pizzeria, Mirano (VE)

Padova

Pizzeria Gigi Pipa, Este (PD) *

La Mafaldina, Padova

Osterie Meccaniche, Abano Terme (PD)

Pedrocchino Pizza&Cakes, Campodoro (PD)

Ristorante Pizzeria Al Tabaco, Abano Terme (PD)

Ristorante Val Pomaro, Arquà Petrarca (PD)

Rivoluzione Pizza, Padova

Tana del Luppolo, Este (PD)

Verona

I Tigli, San Bonifacio (VR) *

Renato Bosco Pizzeria, San Martino Buon Albergo (VR)

Guglielmo & Enrico Vuolo Verona, Verona *

Antica Hosteria Al Borgo 1964, Cerea (VR)

Donatelli 30-11, Verona

Forkette, Verona

Pizzeria Du de Cope, Verona

Settimo Cielo, Settimo (VR)

Zio Mo’ Pizza e Bistrot, Legnago (VR)

Treviso

Zero81, Treviso

Equilibri, Treviso

Pizzeria Arrigoni & Basso, Zero Branco (TV)

Ristorante Perché, Roncade (TV)

Belluno

Pizzeria Da Ezio, Alano di Piave (BL)

50 top pizza



Ad assegnare premi e riconoscimenti speciali Federico Quaranta insieme ai curatori della guida, Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro che anno dopo anno ricercano, attestano e onorano la pizza italiana in tutte le sue declinazioni.

I criteri di selezione premiano le pizzerie con un progetto originale e personale, l’impiego di materie prime eccellenti che rispettano il territorio e la stagionalità, il gusto e la digeribilità della pizza, per poter porre l’accento sul benessere del cliente.



La classifica delle migliori pizzerie in Italia secondo 50 Top Pizza 2023 - la top 10

1. 10 Diego Vitagliano, Napoli e I Masanielli Francesco Martucci, Caserta

2. I Tigli, San Bonifacio

3. Seu Pizza Illuminati, Roma

4. 50 Kalò, Napoli

5. 180 g, Roma

6. I Masanielli Sasà Martucci, Caserta

7. Fratelli Salvo, Napoli

8. Dry, Milano

9. Cambia-Menti, Caserta

10. La Notizia 94, Napoli