Lunedì 25 settembre 2023, con due possibilità di orario alle 18.30 o alle 20.30, Nuova Acropoli Verona OdV propone la presentazione gratuita del nuovo Percorso di Filosofia Pratica, rivolto a tutti i giovani d’animo che hanno voglia di scoprire qualcosa in più di sé stessi attraverso il magico mondo della filosofia. La presentazione si terrà presso la sede di Nuova Acropoli Verona OdV, in Via Merano 17 (Borgo Roma). Non è mai troppo tardi per cambiare, e questo i grandi pensatori sia d’Oriente che d’Occidente lo sapevano bene.

In questo percorso è possibile trovare spunti utili per migliorare la propria quotidianità e, chissà, anche il mondo che ci circonda. Da Socrate a Confucio, da Platone a Buddha fino ad arrivare a Marco Aurelio: pillole di filosofia per svegliare il piccolo idealista che è in ognuno di noi insieme ad altri compagni di avventura! È gradita l’iscrizione contattandoci su Whatsapp al 380 768 9599.