Pasqua a Garda con l'arte di Fernando Pietròpoli

Si svolge nel Palazzo Carlotti di Garda, dal 27 marzo al 10 aprile, la mostra personale di pittura dell'artista veronese Farnando Pietròpoli. Vengono presentate le opere più recenti di stile lirico-astratto, informale-materico e figurativo, in omaggio anche al lago di Garda. Ingresso libero, con orario 11-18.

Info: www.fernandopietropoli.it - info@fernandopietropoli.it

FERNANDO PIETRÒPOLI: TRA L'ATTIMO E L'ETERNO

«Dalle sue tele emerge allora tutto il costrutto umano: dai complessi simboli astratti di congiunzioni artificiali tra natura e figure antropocentriche, alle ardite geometrie che salgono verso l'alto, alle linee di orizzonte indistinte eppure pregne di arcane sussistenze. Ed è qui, talvolta, che l’artista si placa, per distendersi nella memoria di figure d’origine e nello sguardo allargato lungo acque e pianure riattinte come in un bisogno fisico di respiro vitale. Ogni suo dipinto sembra nato tra l'attimo e l'eterno. I suoi lavori vengono percepiti come un prolungamento dell'esistenza, una sorta di grido che si incide sulla tela. Una pittura postmoderna, contemporaneissima, che pare muoversi tra la materia finita e una infinita, umana ferita, una ferita non preparata ad essere ristorata, né dal proprio passato né dal proprio destino».

Maria Gabriella Morello