"La Bottega delle Arti-incontro col Maestro", i Salotti Culturali di SferMusic 13esima edizione

Via Carlo Alberto · Santa Lucia e Golosine

Via Carlo Alberto · Santa Lucia e Golosine

Questa domenica 2 aprile, alle ore 17, presso il Salone degli Affreschi, avrà luogo il secondo Salotto Culturale di SferMusic, che fa parte della rassegna "La Bottega delle Arti - incontro col Maestro" 13esima edizione, organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Sommacampagna (VR). Un evento di elevata qualità artistica, che porta a Sommacampagna grandi nomi della musica e dell'arte, offrendo la possibilità di approfondire l'esperienza di vita dell'artista, il "dietro le quinte" ed i "segreti di bottega" attraverso un entusiasmante e diretto coinvolgendo del pubblico presente.

Dal titolo "Io eD'io...", riflessioni per violino e racconti, l'evento di domenica avrà come ospite d'eccezione il noto violinista Andrea TESTA, che affiancherà alle interpretazioni di alcune delle più belle opere di J. S. Bach, passaggi di un suo libro inedito, traendo ispirazione anche dalla storia e dagli affreschi che decorano il Salone degli Affreschi. Un momento emozionante e ispirante, che promette molte sorprese per un'esperienza indimenticabile.

Ingresso: interno 12 euro, ridotto 8 euro per i bambini fino a dieci anni.