Incidente a Villafranca tra un'auto e un trattore

«Ennesimo incidente tra un'auto e un trattore all'incrocio tra via Custoza e Via Valeggio alla rotonda che non è una rotonda». È questa la segnalazione arrivata alla nostra redazione da un lettore: fortunatamente il sinistro non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

«Purtroppo ancora l'amministrazione comunale chiude gli occhi su questo tratto di strada dove c'è un passaggio pedonale con l'uscita delle ambulanze del 118 e la velocità la fa ancora da padrona anche se non è questo il caso», ha concluso il lettore.