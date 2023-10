Ok Mama Musical Group presenta il Family Musical "In viaggio con il Piccolo Principe"

Via Roma 3/B · San Giovanni Lupatoto

Via Roma 3/B · San Giovanni Lupatoto

MUSICAL - ATTO UNICO per tutta la famiglia a partire dai 4 anni Libretto LAURA FACCI Liriche e musiche LAURA FACCI - DAVIDE BELLUCCI Regia LAURA FACCI Lo spettacolo porta in scena un adattamento de IL PICCOLO PRINCIPE di Antoine De Saint-Exupéry nella forma di musical - atto unico. Lo spettacolo può essere seguito con piacere sia dai piccoli, grazie alla breve durata (60 minuti ca.) sia dai grandi, grazie ad una drammaturgia e una forma compositiva che mantengono la caratteristica fondamentale del musical: raccontare una storia attraverso l’integrazione di canto, recitazione, e movimento.

La trama racconta i punti salienti del viaggio del Piccolo Principe che, dal suo minuscolo pianeta B612, arriva sulla terra alla ricerca di una pecora in grado di fermare un feroce baobab che sta mettendo in pericolo la sua casa e le sue amate rose. Nella sua ricerca il protagonista incontrerà una galleria di personaggi stravaganti (un uomo d’affari, un ubriaco, un vanitoso, un re e la sua corte), inquietanti (un serpente) e nuovi amici (la volpe e il pilota) che, mentre lo accompagneranno verso la via di casa, gli faranno conoscere l’animo umano e il mondo dei sentimenti.