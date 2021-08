Ricoperto quasi del tutto dall'erba il monumento ai caduti sul Monte Loffa

«Abbandono e degrato totale». È stata accompagnata da questo commento la segnalazione di un lettore che qualche giorno fa è andato a passeggiare sul Monte Loffa, nel territorio comunale di Sant'Anna d'Alfaedo. In cima all'altura della Lessinia si può raggiungere la bella chiesa di San Giovanni. Meno bello è invece il monumento ai caduti, a pochi passi dalla chiesa. Non che non sia bello il monumento, anzi, ma non è bello ciò che c'è attorno. L'erba e la vegetazione spontanea stanno lentamente prendendo il sopravvento e, se nessuno interverrà, arriveranno a ricoprire la scalinata e ad oscurare quasi interamente la croce ed il resto del monumento.

«Possibile che non ci sia nessuno che se ne occupi? Nessuno del Comune o di qualche associazione che salga periodicamente a questo monumento per liberarlo dalle erbacce?». Questo è ciò che si è chiesto il cittadino che ha scattato queste foto, pensando amaramente alle parole che sono state incise sulla pietra del monumento. Parole di gratitudine per il sacrificio che i caduti in guerra hanno fatto per noi. Un sacrificio che non deve essere dimenticato, ma la promessa di un perenne ricordo rischia di non essere mantenuta se non si dimostra cura per questi luoghi.