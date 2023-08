Oggi 29 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 29 agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Non ti manca l’autostima, soprattutto nella prima metà della giornata. Sul lavoro devi contare sulle tue forze per raggiungere i tuoi obiettivi.

Toro: oggi ti senti stanco, vorresti solo rilassarti sul divano. La famiglia ti porta via molte energie. Sul lavoro i tuoi colleghi ti invidiano.

Gemelli: vuoi cambiare qualcosa nella tua vita, oggi è un giorno importante. Incontri interessanti in amore. Al lavoro dovrai prendere una decisione ardua.

Cancro: Sei un po’ sottotono con i sentimenti, soprattutto questa sera. Non disperare, a lavoro avrete tanta energia.

Leone: trascorrerai una romantica serata con il vostro partner. Sul lavoro risparmia le forze, ti serve una pausa.

Vergine: pensi costantemente alla famiglia, ma ogni tanto è bene pensare anche a te per vivere con più leggerezza. Dovrai prendere scelte importanti sul lavoro.

Bilancia: Lascia andare i pensieri negativi, soprattutto in amore. Forse devi cercare un nuovo lavoro, non sei completamente soddisfatto.

Scorpione: Non puoi controllare l’amore, lasciati andare ai sentimenti. Grandi opportunità sul lavoro.

Sagittario: Nuove avventure in arrivo a livello sentimentale. Sul lavoro i tuoi colleghi ti stimano.

Capricorno: La Luna è con te oggi, non perdere le occasioni che arriveranno. Troppo stress sul lavoro, cerca di prendere alcune situazioni con più leggerezza.

Acquario: ti piace non restare fermo in amore, ma stavolta scegli bene! A lavoro è ora di dare una svolta. Prendi una una decisione importante.

Pesci: rimanda alla prossima settimana le discussioni in amore. Pondera bene le parole, soprattutto sul posto di lavoro.

Almanacco

Il 29 agosto è il 241° giorno del calendario gregoriano. Mancano 124 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Giovanni Battista una delle personalità più importanti dei Vangeli.

Nati 29 agosto

Sei nato oggi? I nati il 29 agosto odiano soprattutto il caos, e quindi tendono a conferire ordine e chiarezza al loro lavoro. Questo non significa in alcun modo che siano rigidi od ottusi: al contrario, essi sono spinti all’azione e possono anche essere animati da un grande fuoco interiore, ma in qualche modo si esprimono sempre in maniera ordinata e organizzata. Sono pensatori positivi e concreti, che cercano sempre di svolgere una funzione produttiva e raffinata.

1958 – Michael Jackson: Il re del Pop, nato a Gary (nell’Indiana, USA), è l’artista di maggior successo di tutti i tempi.

1915 – Ingrid Bergman: Nata a Stoccolma, è uno dei volti storici della storia del cinema. Tre volte Premio Oscar, una delle più grandi star femminili di Hollywood di tutti i tempi. Nel giorno del suo 67° compleanno muore a Londra.

Accadde oggi

Brevettata la prima motocicletta, la mafia uccide Libero Grassi, New Orleans devastata dall’uragano Katrina, muore Ingrid Bergman.

1706 – Pietro Micca salva eroicamente Torino durante l’assedio da parte delle forze franco-spagnole

1831. Il chimico e fisico britannico Michael Faraday brevetta la formula dell’induzione elettromagnetica che è alla base del funzionamento dei motori, generatori e trasformatori elettrici.

1885. L’ingegnere tedesco Gottlieb Daimler brevetta un veicolo a due ruote alimentato da un motore di 0,25 cavalli: si chiama Reitrad ed è la prima motocicletta della storia.

1943 – I nazisti sciolgono il governo della Danimarca occupata, che auto-affonda la propria flotta

1947. Il torero spagnolo Manuel Rodriguez, 30 anni, considerato il più grande torero del mondo e conosciuto come Manolete, viene ucciso nella Plaza de Toros di Linares. Il Paese lo celebra con tre giorni di lutto nazionale. Aveva iniziato ad esibirsi già all’età di 13 anni.

1949. Con l’“Operazione prima luce” l’Unione Sovietica sperimenta con successo nel poligono di Semipalatinsk, in Kazakistan, la sua prima bomba atomica a fissione al plutonio diventando così la seconda potenza nucleare al mondo.

1991. Viene dichiarato disciolto il Partito Comunista dell’Unione Sovietica dopo aver governato il paese per 75 anni.

1991 – La mafia uccide Libero Grassi che ha denunciato il racket e invito gli altri imprenditori a farlo. Alle 7,30 il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri, nel cuore del centro storico di Palermo, è interrotto da tre colpi di pistola. Due individui scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo. Libero Grassi, titolare dell’impresa Sigma, è assassinato a due passi dalla sua abitazione, per mano della mafia (l’esecutore materiale viene riconosciuto più tardi in Salvatore Madonia) contro cui ha lottato fino alla fine, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. Il giorno dopo il Corriere della Sera pubblica una lettera, dove accusa le associazioni di categoria di averlo lasciato solo nella lotta al racket delle tangenti imposte a commercianti e imprenditori.

2005 - New Orleans devastata dall’uragano Katrina: Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio quella che si presenta agli occhi del mondo, a poche ore dal passaggio dell’uragano Katrina, uno dei cinque più disastrosi della storia degli Stati Uniti.

2016 – La Guardia Costiera italiana informa di aver effettuato 40 interventi di salvataggio in mare al largo della costa di Sabrata in Libia mettendo in salvo circa 6500 migranti.