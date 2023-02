I migliori ristoranti romantici con vista a Verona

Quale città può essere più romantica di Verona con la love story di Romeo e Giulietta che da secoli è simbolo del grande amore. Se poi ci aggiungiamo gli scorci che si possono ammirare con una passeggiata al tramonto quando tutto si colora d?oro da Castel San Pietro, i Lungadige, le Torricelle, l?Arena, siamo in un centro storico meraviglioso tra i più belli del mondo. Verona non delude mai anche dal punto di vista culinario.

Il Desco

Un'eleganza intramontabile all'interno di un palazzo rinascimentale: travi a vista dipinte, sedute in pelle, quadri moderni e lampadari preziosi, avvolti dall'intimità data dai colori scuri. Il Desco è da sempre il salotto buono del meraviglioso centro storico di Verona. Cucina elegante e curata. Stellato Michelin

12 Apostoli

Questo storico locale che ha raggiunto i 100 anni di vita è un posto davvero speciale. In un vicoletto del centro storico, l'edificio poggia su scavi romani tra cui si innesta la base di una torre del XII secolo (su richiesta è possibile organizzare la visita e l?aperitivo in cantina). Le sale al pianterreno, affrescate nel XX secolo e arredate con bellissime luci dal design contemporaneo, vi avvolgeranno in un?atmosfera magica. Cucina contemporanea legata alla tradizione. Stellato Michelin.

Osteria la Fontanina

Con i suoi quasi 200 anni di vita è tra i più antichi ristoranti della città. Gli interni offrono le coccole, calde e uniche, di antichità d?ogni sorta: specchi, oggetti e arredi d?antiquariato, stampe, argenti, e poi ancora candelabri, candele, bottiglie di vino dal tocco bohémien disseminate ovunque. Vi sembrerà di essere in un romantico bistrot parigino d?inizio Novecento. Cucina di tradizione veneta e italiana.

Ponte Pietra

Romantico è sicuramente il balcone affacciato sull?Adige, ma non da meno sono le salette interne, i cui mobili e l?atmosfera generale richiamano un bistrot ottocentesco. Per un ambiente più intimo riservate il privé nella cantina ricavata nelle fondamenta romane. Cucina del territorio rivista con garbo.

Antica Amelia Bistrot

Alessandro Borghese nella sua trasmissione: ?4 Ristoranti? lo ha eletto il migliore romantico di Verona. Tra i vicoli del centro storico, tra piazza delle Erbe e piazza Dante, la proprietaria Micol, chef autodidatta, ha aperto con l'idea di creare un ristorante romantico raffinato: venti coperti, luci soffuse, tavoli piccoli senza tovaglia, ma personalizzati con sedie, poltroncine o divanetti sempre diversi, servizio discreto in sala (affidato alla mamma) e, soprattutto, la sua cucina creativa. Il menù spazia dal filetto di trota in saor con yogurt di capra alle polpette di bollito misto, dalla cacio e pepe con formaggio di malga al caviale con patate e burro salato. Il dolce finale al cioccolato è un lingotto extrafondente con fichi al rum.

Ristorante Maffei

Il Ristorante Maffei è nel cuore di Verona, in un luogo carico di suggestioni per la storia millenaria che lo circonda. Si trova in Piazza delle Erbe, all'interno dell'omonimo palazzo cardinalizio del XVII secolo: la piazza in epoca romana era sede del Foro, mentre in epoca moderna è diventata il centro della vita cittadina grazie al suo caratteristico mercato.

Il palazzo, fra i più noti dell'antica aristocrazia veronese, offre uno splendido plateatico con vista sulla Piazza e, all?interno, una cantina - tra le più fornite in Italia - immersa tra le antiche rovine del Campidoglio romano. Il risultato è un'armoniosa atmosfera elegante e vivace, che permette al cliente di godersi la piazza in totale tranquillità.

Viene proposto un menu degustazione di carne o di pesce.

Antica Torretta

In un palazzo del 1500, trattoria con cucina a vista e arredi d'arte povera, nella zona tra il Duomo e il Teatro Romano; fresco giardino per il servizio estivo. Tra i piatti in menù, tenendo conto della variabilità stagionale: crudità di pesce, tartare di manzo al tartufo con ovetto di quaglia al tegamino, gnocchi di ricotta al tartufo e carré d'agnello cotto a bassa temperatura. Molto raffinato ed elegante, in uno scenario dalla bellezza che incanta.

Corte San Mattia

L?agriturismo più antico di Verona gode di un panorama che regala sempre delle emozioni uniche. Immaginate un?azienda agricola non molto grande, con le vecchie case coloniche ristrutturate, la cucina è sempre pronta a servire i frutti della terra, materie prime biologiche, formaggi di capra, uova, animali da cortile, frutta e verdura oltre che i vini della Valpolicella, bianchi e spumanti, olio extra vergine di oliva, confetture e composte. In menù Bigoli con dadolata di zucca al timo, pesto di cavolo nero e granella di salsiccia, Risotto del giorno, Galletto cotto a bassa temperatura, grigliato alla brace con patate al forno, Bocconcini di manzo al Valpolicella con polenta brustolita, Grigliata mista. Ora mettete questo trionfo di cose buone sulla cima della collina vicina al centro storico di Verona.

Ristorante Re Teodorico

Re Teodorico è un raffinato ristorante storico di Verona. Situato sul colle San Pietro, dalla sua splendida terrazza che si affaccia su Verona si gode di una vista mozzafiato. Il giardino terrazza viene usato tutto l?anno.Si può raggiungere Re Teodorico in funicolare, in auto e anche a piedi, seguendo il sentiero che parte dall'Anfiteatro Romano.

Il ristorante propone un menù caratteristico di carne, di pesce ed uno più leggero per il pranzo, mentre il bar serve pinze, taglieri, una vasta scelta di vini, e cocktail fatti a regola d?arte.

Osteria il Bertoldo

In un caratteristico vicolo veronese, questo locale è completamente rosso, il colore dell?amore e il preferito di Barbara, la titolare. Il menù propone una cucina tradizionale da osteria, sia veronese che italiana, che spazia dalla carne al pesce. Il dessert finale è la ?tetta di Giulietta? al cioccolato bianco e rosa.