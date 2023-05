I migliori ristoranti per qualità e prezzo a Verona e provincia

La Guida Michelin non è solo quella dei grandi ristoranti stellati (e costosi). Nata come vera e propria guida per viaggiatori su quattro ruote. I Bib Gourmand sono i ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo, che propongono un pasto completo ad un costo ragionevole.

Ciò che accomuna i ristoranti Bib: "è lo stile di cucina più semplice e facilmente riconoscibile, che vi lascerà un senso di soddisfazione per aver mangiato decisamente bene ad un prezzo pop." I ristoranti con la faccina sorridente del Bibendum, dove mangiare bene a costi più alla portata di tutti, Michelin ha segnalato:

SAN GIORGIO IN VALPOLICELLA - Dalla Rosa Alda

Storica Trattoria situata a S. Giorgio di Valpolicella, in uno dei Borghi più Belli d’Italia e propone la migliore cucina tipica. La conduzione è rimasta familiare e il cibo come quello di una volta. Il locale è in stile rustico e caldo con pareti in pietra, camino e tavoli in legno. Nella bella stagione si può mangiare sotto un fantastico pergolato con una magnifica vista sulla valle. Qui la famiglia Testi accoglie gli ospiti con una proposta gastronomica genuina, con ricette che più tradizionali non si può: risotto all’Amarone, pasta e fagioli, stracotto d’asino, costolette di agnello alle erbe, la “pissota” (una sorta di focaccia cotta al forno in recipienti di rame), l’insalatina di erbe spontanee, il petto d’oca affumicato, le tagliatelle con un "sugo" di borlotti e rosmarino, la pasta è realizzata rigorosamente a mano. Un menù semplice con ingredienti straordinari: dal profumo delle erbe aromatiche e amare ai fiori collinari, tartufi e funghi, asparagi selvatici, formaggi locali, burro della Lessinia, marasche e le ciliegie della Valpolicella. E' una trattoria semplice che rimane ancorata alle classiche ricette di un tempo, gustose e saporite.

VELO VERONESE - 13 Comuni

A più di 1000 m d'altezza, sulla piazza principale del paese, qui troverete una delle migliori espressioni della cucina regionale, basata su una straordinaria ricerca dei prodotti della Lessinia, esaltati in cucina da una mano tanto esperta, quanto rispettosa della tradizione. Molto bella anche la cantina: luogo ideale per aperitivi e dove riposa un’invitante selezione di vini, soprattutto dalla Valpantena e Valpolicella.

VERONA - Al Bersagliere

In pieno centro storico, nell’antico borgo dei Filippini e nei pressi dell’Arena, il locale è suddiviso in tre salette una più accogliente dell’altra con un piacevole giardino estivo. E' un baluardo della cucina tipica veronese. Tra le specialità: la soppressa con la polenta, la pasta e fagioli, i bigoli al torchio con ragù di anatra,il baccalà del bersagliere, il lesso con la salsa pearà, il baccalà e, in chiusura, il goloso diplomatico. Traboccante di oggetti vintage, dal juke-box alla macchina per caffè degli anni '60, la cantina (visitabile) salente al 1200 gli conferisce un fascino speciale.

VERONA - Osteria Mondo d’Oro

L'osteria secondo il celebre e pluristellato chef Giancarlo Perbellini: un luogo, anzi un "mondo" dove assaporare, in rilassatezza e a prezzi onesti, fragranti piatti di cucina italiana e alcune proposte vegetariane. In carta, 12 piatti classici fortemente connessi alla memoria del gusto. Ci saranno le tagliatelle alla bolognese, i tortellini alla crema di parmigiano, pane cipolla e sgombro, uova strapazzate con il pomodoro e i passatelli. In pieno centro, in una traversa della centralissima via Mazzini, la scelta si farà tra la raccolta sala interna e il dehors.

VILLA ALBARE' - Osteria dei Coghi

Una cucina gourmet naturale: dalla provenienza delle materie prime, ai prodotti stagionali, un modo sano, onesto di proporre il cibo. Ingredienti di produttori locali che condividono questa filosofia, l’arte di far bene, lavorando senza fretta e nel rispetto dell’uomo e della natura. Un menù per riscoprire antichi sapori ormai perduti e presentarli con una veste più attuale ma ancora capace di risvegliare ricordi e sensazioni. All’Osteria Dai Coghi ti attende un team giovane, un’atmosfera intima, calda e accogliente. In estate potrai rilassarti nel dehor esterno. Si trova a Costermano sul Garda, in una zona tranquilla, a due minuti dal casello autostradale di Affi. La cucina a vista parla chiaro: niente trucchi, solo passione.

AFFI - Locanda Moscal

Una locanda che ha buon cibo, servizio giovane e ambiente allegro e luminoso a un chilometro dal casello di Affi. Qui la famiglia Luppi (Lidia, Leandro e Corinne) propone un'interessante offerta culinaria con 40 coperti, per esempio: le acciughe del Cantabrico, pane, burro e salsa verde; gli gnocchi di patate al persico con broccoli, peperoncino e olive taggiasche; il maialino con salsa BBQ. La materia prima è ottima, ci troverete piatti a base di carne, di pesce di mare e d'acqua dolce ed almeno un piatto vegetariano.

NEGRAR - Trattoria alla Ruota

Una cucina straordinariamente semplice, ma allo stesso tempo eccezionalmente (soprattutto in riferimento ai prezzi!) ben fatta. Anche il solo prosciutto è servito con una giardiniera di alta qualità, equilibratissima; così come ad esempio la trippa che "scivola giù da sola". Ottimo Bib Gourmand sulle colline sopra Verona.

VALEGGIO SUL MINCIO - Remelli

Remelli non è menzionato dalla Michelin ma osannato da tutti i buongustai per il rapporto qualità prezzo. Il ristorante è aperto solo a pranzo (in qualche occasione anche di sera), qui si possono gustare i famosi tortellini di Valeggio. Luciana e Guido decidono di recuperare la propria cultura contadina e soprattutto i preziosi insegnamenti culinari tramandati da Nonna Mora per re-inventarsi, creando, nel 1988, il Pastificio Remelli di fronte alla Chiesa. I tortellini sono fatti a mano da esperte pastaie, i ripieni variano con le stagioni. Salmone con pasta al nero di seppia, porcini, lepre, formaggio, noci, gorgonzola, Brasato con pasta all’Amarone, basilico e pinoli. Le sale dove accomodarsi a tavola sono varie: dalla piccola salumeria al cortile interno, fino all’antica cantina tutta in sassi. Il menù oltre ai classici tortellini, ai tortelloni e alla pasta fresca, propone la gustosissima carne cotta alla griglia sul grande camino interno e i dolci fatti in casa come la deliziosa Torta delle Rose.