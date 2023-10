Migliori ristoranti di Verona, tutti i premiati dal Gambero Rosso

Arriva puntale come sempre la fotografia più autorevole ed aggiornata della ristorazione italiana: è Ristoranti d’Italia 2024, la nuova Guida del Gambero Rosso.

Veneto - Tre Forchette Gambero Rosso

Il Veneto brilla con le sue 186 insegne in Guida: presenze di alto profilo, concentrate in modo particolare su Verona e Venezia.

Tre sono le Tre Forchette, tutte riconferme piene di grandissima eccellenza:

Le Calandre, Rubano (PD)

La Peca, Lonigo (VI)

Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (VE)

Verona - migliori ristoranti Guida Gambero Rosso 2024

Verona, conosciuta in tutto il mondo come la città di Romeo e Giulietta, non è solo un luogo di storia e cultura, ma anche una destinazione culinaria di primo piano. La provincia di Verona offre una varietà di ristoranti che riflettono la ricchezza della tradizione culinaria veneta, combinando ingredienti locali di alta qualità con tecniche di cucina raffinate.

Dalla riva del Lago di Garda fino alle colline veronesi, i ristoranti di Verona e provincia offrono esperienze gastronomiche indimenticabili. Che tu stia cercando una cena romantica con vista sul lago, un viaggio nel tempo in un antico borgo o una moderna interpretazione della cucina tradizionale, Verona ha qualcosa da offrire a tutti i palati.

Nella lista che segue, abbiamo selezionato e ordinato alcuni dei migliori ristoranti della zona in base al loro punteggio. Questi ristoranti rappresentano l'eccellenza della ristorazione veronese, garantendo un'esperienza culinaria che combina sapori, atmosfera e ospitalità in modo impeccabile. La lista parte dal punteggio più alto a scalare, (il numero è il punteggio, I le forchette)

VERONA - Il Desco

Punteggio: 87 II

Descrizione: Uno dei locali che ha fatto la storia recente della gastronomia italiana, oggi gestito da Matteo Rizzo. Offre una selezione di piatti iconici e nuove proposte.

BRENZONE [VR] - Al Pescatore

Punteggio: 85 II

Descrizione: Una certezza per gustare un’ottima cucina di lago.

SAN ZENO DI MONTAGNA [VR] - Regio Patio dell’Hotel Regina Adelaide

Punteggio: 85 II

Descrizione: Territorio, equilibrio e gusto.

MALCESINE [VR] - Vecchia Malcesine

Punteggio: 84 II

Descrizione: Un breve passeggiata tra le viuzze del borgo e poi un ristorante dove la cucina del lago è protagonista.

OPPEANO [VR] - Ristorante Famiglia Rana

Punteggio: 84 II

Descrizione: A guidare il concept voluto da Gian Luca Rana - figlio del mito dei tortellini - c’è Giuseppe D’Aquino, napoletano che conosce bene questo territorio ma non ne è condizionato. I tre menu degustazione (Storia, Natura e Giro del Mondo) confermano che sa il fatto suo.

CAVAION VERONESE [VR] - Oseleta di Villa Cordevigo Wine Relais

Punteggio: 84 II

Descrizione: Difficile restare insensibili al fascino di Villa Cordevigo.

GARDA [VR] - Perbellini ai Beati Lago di Garda

Punteggio: 83 II

Descrizione: Era prevedibile il successo del primo locale perbelliniano.

VERONA - L’Oste Scuro

Punteggio: 81 II

Descrizione: Da oltre venticinque anni, punto di riferimento per la cucina di mare. Offre una vasta selezione di specialità marine di alta qualità.

VERONA - Filia Ristorante

Punteggio: 81 II

Descrizione: Cinque tavoli e creatività in cucina. Un viaggio del gusto che incorpora suggestioni e sapori provenienti da diverse parti del mondo.

VERONA - La Canonica

Punteggio: 81 II

Descrizione: Uno dei ristoranti più interessanti della città, con un laboratorio interno sulle fermentazioni. Offre una varietà di piatti innovativi.

COSTERMANO [VR] - La Casa degli Spiriti

Punteggio: 81 II

Descrizione: Splendida la posizione in cima al Garda, la terrazza con annesso bistrot, la veranda che ospita la cucina gourmet, e la cantina ricavata all’interno delle settecentesche mura dell’antica ed originaria dimora

VERONA - Al Pompiere

Punteggio: 80 II

Descrizione: Ambiente caldo e ospitale con un angolo salumi e un banco dei formaggi. Offre piatti della tradizione veronese e veneta.

VERONA - Pescheria I Masenini

Punteggio: 80 II

Descrizione: Luogo dedicato ai prodotti del mare. Offre una vasta selezione di piatti a base di pesce di alta qualità.

VERONA - Al Capitan della Cittadella

Punteggio: 80 II

Descrizione: Interpretazione della visione ittica di Giancarlo Perbellini. Offre una selezione di piatti che valorizzano i prodotti ittici.

GREZZANA [VR] - Ca’ del Moro Wine Retreat

Punteggio: 80 II

Descrizione: Bel ristorante del relais non lontano da Verona.

ISOLA DELLA SCALA [VR] - L’Artigliere

Punteggio: 80 II

Descrizione: Un’esperienza da ricordare che ha il sapore di un viaggio del tempo.

CEREA [VR] - VI-OR di Villa Ormaneto

Punteggio: 79 I

Descrizione: È la campagna veneta con i suoi ritmi lenti dove il buon cibo è protagonista.

VERONA - Darì Ristorante & Enoteca

Punteggio: 78 I

Descrizione: Situato all'interno della gotica Cà Rezzonico. Offre piatti lussuosi e golosi con una buona identità sul territorio.

SAN ZENO DI MONTAGNA [VR] - Taverna Kus

Punteggio: 78 I

Descrizione: Una vecchia cascina rimessa in assetto con splendida vista lago.

VALEGGIO SUL MINCIO [VR] - Alla Borsa

Punteggio: 75 I

Descrizione: Sinonimo dei tipici tortellini di Valeggio. Offre una varietà di primi piatti fatti in casa e salumi del territorio.

RONCÀ [VR] - Galli

Punteggio: 75 I

Descrizione: Piacevole riferimento in un edificio curato e caratteristico.

LA GUIDA MIGLIORI RISTORANTI GAMBERO ROSSO 2024

Sono 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. Migliori chef della ristorazione italiana sono Massimo Bottura e Niko Romito entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani.